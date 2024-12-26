Эксперт раскрыл, как сильно подорожает алкоголь в 2025 году

Фото: iStock/Tero Vesalainen
С учетом новых акцизных ставок и общей экономической ситуации в 2025 году крепкий алкоголь подорожает на 5-8%, вина — на 8-10%, пиво — на 5-7%. Таким прогнозом поделился доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. По его словам, вместе с тем иностранные спиртные напитки станут менее доступными, а их место займет отечественный алкоголь.
«Усложнение импорта и повышение пошлин на продукцию из «недружественных» стран делают иностранные напитки дороже и менее доступными. В то же время российские производители, особенно винодельческие хозяйства Краснодарского края и Крыма, предлагают высококачественную продукцию, способную конкурировать с импортом, причем по гораздо более выгодной цене», — рассказал эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время кофе в 2025 году подорожает еще больше — на 20-30%. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru». По его мнению, к росту цен на продукт приведут засухи в Бразилии и Вьетнаме.
Вместе с тем Балынин раскрыл, как можно сэкономить на кофе — покупать его по скидке, так как в таких случаях он дешевеет порой на 40%, и выбирать кофе в пакете, а не стеклянной банке.
Читайте также:
Эксперт раскрыла, в каких продуктах развивается кишечная палочка
Диетолог рассказала о пользе какао с маршмеллоу
Врач-эпидемиолог Лищук рассказал, как не заболеть гриппом в зимний период
Данил Пономарев