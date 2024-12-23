«Коммерсант»: со следующего года пиво в России подорожает на 10%

Главу Банка России Эльвиру Набиуллину спросили, что бы она попросила у Деда Мороза для российской экономики в следующем году. Она ответила, что хотела бы замедления инфляции и перехода экономики к сбалансированным темпам роста, но также отметила, что у Центробанка есть инструменты для достижения этих целей. Об этом информирует РИА Новости.