«Коммерсант»: со следующего года пиво в России подорожает на 10%

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С начала 2025 года в России стоимость пива увеличится на 10%. Об этом пишет «Коммерсант».
«Пиво на полках российских магазинов может подорожать, поскольку производители и дистрибуторы уже предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен в среднем на 10%», — говорится в сообщении.
В издании указывают, что об увеличении стоимости уже заявили пивные компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская ООО «Криница-Трейд», а также дистрибутор «Госселайн Логистикс». Основными причинами роста цен называют стоимость акцизов, увеличение инфляции и подорожание сырья.
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