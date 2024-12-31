Путин передал пивоваренную компанию AB InBev Efes во временное управление «ГК Вместе»

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин передал долю пивоваренной компании АВ Inbev Efes BV во временное управление «Группы компаний Вместе». Соответствующий указ представлен на портале правовой информации.
В документе уточняется, что группа компаний получает 15,8 миллиарда обыкновенных акций и 92,9 тысяч привилегированных.
Напомним, что в декабре 2023 года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV AB InBev. Однако в августе этого года появились сведения, что Anadolu Efes не получила одобрения властей на покупку доли в российском пивоваренном предприятии у бразильско-бельгийского концерна AB InBev.
AB InBev Efes является крупнейшей пивоваренной компанией и лидером российского рынка, владеющей 11 заводами, а также тремя солодовенными комплексами на территории России.
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Напомним, что в декабре 2023 года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV AB InBev. Однако в августе этого года появились сведения, что Anadolu Efes не получила одобрения властей на покупку доли в российском пивоваренном предприятии у бразильско-бельгийского концерна AB InBev.
AB InBev Efes является крупнейшей пивоваренной компанией и лидером российского рынка, владеющей 11 заводами, а также тремя солодовенными комплексами на территории России.
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Анастасия Чинкова