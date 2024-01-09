Китай заявил о лидерстве по поставкам автомобилей за рубеж в 2023 году

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По итогам 2023 года Китай обойдёт Японию по объёмам продаж автомобилей за рубеж, став крупнейшим в мире автоэкспортером. Об этом пишет Reuters.
В публикации говорится, что в 2023 году Китай продал за границу более 5,26 млн машин, общая сумма которых составила около $102 млн. В то же время итоговый экспорта машин из Японии прогнозировался на уровне около 4,3 млн.
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