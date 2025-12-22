Китай ждёт от Apple более глубокой интеграции в страну
Китай ждёт от Apple более глубокой интеграции с китайскими партнёрами и готов дальше открывать рынок для иностранного бизнеса. Об этом заявил замминистра коммерции КНР Ли Чэнган на встрече с операционным директором корпорации Сабихом Ханом.
По словам Ли, сотрудничество Apple с Китаем — это «взаимный рост», и в период 15-й пятилетки (2026–2030) власти будут расширять возможности для компаний с иностранным капиталом.
В компании подтвердили заинтересованность. Сабих Хан заявил, что корпорация высоко оценивает китайскую цепочку поставок, давно и плотно работает с местными партнёрами и планирует дальше инвестировать в экономику страны — включая НИОКР и социальные проекты.
