«Единственная страна»: В Госдуме оценили итоги бюджетной политики на фоне санкций
Депутат Топилин: сбалансированный бюджет подтверждает устойчивость экономики РФ
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о сбалансированном бюджете.
В беседе с «Татар-информ» Топилин заявил, что Россия устояла под всеми санкциями.
«Считаю, Россия — единственная страна в мире, которая под масштабным санкционным давлением не только устояла, а продолжает развиваться, причём на новом именно качественном уровне. Санкции стали своего рода стимулом для развития наших внутренних проектов и достижения технологического суверенитета», — заявил политик.Депутат отметил, что баланс бюджета, низкий госдолг и рекордно низкая безработица в 2,2% показывают верный курс. Он привёл сведения и по росту ВВП: 9,7% в России против 3,2% в еврозоне за три года. Топилин отметил, что за цифрами стоит труд людей, а вся работа направлена на улучшение качества жизни.