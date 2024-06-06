В Клину запустят новое производство банкоматов

Фото: Константин Семенец
Китайская компания запустит в Клину производство банкоматов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительство Московской области.
Подписание сотрудничества прошло на ПМЭФ между губернатором Подмосковья Андреем Воробьева и советника генерального директора компании Shanghai Gong Zi Machinery Manufacturing Co. ЦЗЯ Юйлун.
Компания из Китая специализируется на разработке и производстве сейфов, систем обработки наличных, дверей и перегородок банковских хранилищ.
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«Компания из Шанхая готова трудоустроить порядка 300 человек. Первая очередь – это производство металлического корпуса для банкоматов. А в дальнейшем планирует организовать полный производственный цикл в Клину. Мы с радостью приветствуем приход китайских инвесторов, всегда готовы к плодотворному сотрудничеству - этот доброжелательный и результативный тон задают лидеры наших стран», — подчеркнул губернатор.
Компания из Китая специализируется на разработке и производстве сейфов, систем обработки наличных, дверей и перегородок банковских хранилищ.
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Мира Полтева