В Подмосковье усовершенствуют систему утилизации электрооборудования

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Система обращения с отходами электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в Московской области будет усовершенствованно, посвящённое этому соглашение подписали на площадке ПМЭФ губернатор региона Андрей Воробьёв, генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и гендиректор группы компаний «Акрон Холдинг» Павел Морозов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Для усовершенствования системы обращения с такими отходами планируем модернизировать утилизационные мощности предприятий группы компаний «Акрон Холдинг». Эту работу будем вести совместно с Российским экологическим оператором», — сказал Андрей Воробьёв.Глава региона добавил, что в Подмосковье также расширят сеть пунктов приёма в утиль электрического и электронного оборудования: будут установлены экобоксы для вторсырья и оборудованы дополнительные площадки в рамках проекта «Мегабак».
«Будем работать над созданием сети пунктов сбора ОЭЭО. Уверен в плодотворном сотрудничестве», — заявил Денис Буцаев.О важности переработки ОЭЭО не только для экологии, но и для предприятий, использующих вторичное сырьё, напомнил Павел Морозов.
«Создание новых утилизационных мощностей в Подмосковье позволит нарастить объём перерабатываемой электротехники, что положительно скажется не только на развитии «зеленой» экономики, но и промышленности в целом, так как извлекаемые ресурсы станут сырьем для новой продукции», — пояснил Морозов.План действий для реализации подписанного соглашения подготовят и утвердят в течение трёх месяцев.
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