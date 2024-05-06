Китайская компания рассчитывает локализовать в Подмосковье производство роботов

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье прорабатывают возможность локализации производства роботов в регионе, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева провела встречу с китайской компанией по разработке и выпуску промышленных роботов. Встреча состоялась в рамках визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай.
«Современное производство идёт по пути автоматизации, и такое оборудование востребовано во многих отраслях – от машиностроения до лёгкой промышленности. И мы, и китайская сторона заинтересованы в реализации этого инвестпроекта. Рассчитываем в ближайшее время провести повторную встречу для детализации договорённостей», – поделилась планами Зиновьева.Она уточнила, что на первом этапе инвестор рассчитывает запустить в Подмосковье производство манипуляторов и сварщиков. А всего он собирается выпускать порядка 20 моделей, что сделает проект уникальным для Московской области и для всей России.
Во время визита делегация Мининвеста встретилась с руководством и других высокотехнологичных китайских предприятий. Идут переговоры с производителями банкоматов, транспортных контейнеров и медизделий. С инвестиционным потенциалом Подмосковья познакомили также китайских производителей автокомпонентов. Участниками встречи стали сразу 20 компаний. Им рассказали о возможностях локализации в регионе, вариантах сотрудничества с уже работающими там предприятиями и мерах поддержки.
Также делегация Мининвеста посетила Сюнъань – «город будущего», расположенный в 100 км от Пекина. Это новый район провинции Хэбэй, строительство которого китайские власти ведут шесть лет. Сюнъань создаётся как самый современный район в Китае. Он должен объединить все новейшие урбанистические решения, предложить жителям максимум экологичности и комфорта в условиях мегаполиса.
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Лора Луганская