В Люберцах модернизируют производство алюминиевой продукции

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Производство алюминиевого сплава планируют модернизировать на предприятии ПК «Альфа Групп», на эти цели Фонда развития промышленности Московской области предоставит льготный заём, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«Общий объём инвестиций в модернизацию производства составляет 26,6 млн рублей. Из них 18,6 млн рублей, то есть почти 70 процентов суммы, инвестору предоставляет в виде льготного займа по программе «Приобретение оборудования» подмосковный Фонд развития промышленности», — уточнила глава министерства Екатерина Зиновьева.Отмечается, что благодаря модернизации потери металла при выплавке сократятся на 10%, что позволит увеличить выпуск продукции без роста закупок сырья. Кроме того, на предприятии дополнительно создадут ещё около десяти рабочих мест.
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Лев Каштанов