Подмосковье закрепилось в лидерах рейтинга по уровню открытости бюджетных данных

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Московская область вновь оказалась в группе регионов с очень высоким уровнем открытости информации по бюджету. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы со ссылкой на информацию Научно-исследовательского финансового института Минфина России. Он опубликовал итоги рейтинга субъектов страны по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год.
«С 2015 года наш регион занимает лидирующие позиции среди других регионов. Так, в прошлом году оценка проводилась по 76 показателям в рамках 12 разделов. Подмосковье набрало 128 баллов из 133 возможных. В процентном соотношении это 96,2%», – сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.По словам депутата, такие хорошие результаты позволили региону войти в четвёрку регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных в России и стать лидером среди субъектов ЦФО.
Московская область получила максимальное количество баллов за 2023 год практически по всем направлениям, подчеркнул Ефимов.
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