В Подольске запустят производство материалов для печатных плат

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Производство материалов для изготовления печатных плат запустит на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск компания «Винтех», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Она добавила, что новое производство будет развёрнуто на площадке формата «Подмосковье индастриал», эта площадка в настоящее время ещё на стадии строительства.«Инвестиции в запуск нового предприятия составят свыше 100 миллионов рублей. На предприятии будет создано около десяти рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Завершить все подготовительные работы и выпустить первую партию продукции планируется уже в первом квартале 2025 года.
В настоящее время у компании «Винтех» работает производство на территории индустриального парка «Сынково». Новая площадка позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции.
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