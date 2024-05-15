Китайская компания вложит миллиарды в газовый терминал на Дальнем Востоке

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei вложат 7 млрд рублей в строительство морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов на Дальнем Востоке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу фонда Кирилла Дмитриева.
Отмечается, что соглашение по данному вопросу будет подписано в предстоящий визит главы российского государства Владимира Путина в Китай 16-17 мая. По информации источника, стоимость проекта составляет 30 миллиардов рублей.
Размер долей инвесторов в проекте не уточняется.
Напомним, президент РФ Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
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Размер долей инвесторов в проекте не уточняется.
Напомним, президент РФ Владимир Путин посетит Китай 16-17 мая по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Лидеры стран посетят торжественное мероприятие по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.
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Екатерина Коршунова