Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику

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С конца марта текущего года банки КНР начали блокировать оплату, которая поступает от российских компаний. Платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже при наличии долгосрочных контрактов на производство и поставку. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Отмечается, что впервые сложности с оплатой произошли в декабре прошлого года, проблемы касались готовой продукции. В апреле поставщики из Китая стали уведомлять партнеров, что им не проходит оплата от российского юридического лица через китайские финансовые организации.
Под блокировку попала оплата за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, куда входят процессоры, корпуса устройств, экраны и другие элементы. Также речь идет о системах хранения данных, ноутбуках и серверах. Эта проблема может оказать негативное влияние на производство российской электроники.
Ранее в консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных отечественных производителей электроники, предложили в целях продвижения российской продукции в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов.
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Под блокировку попала оплата за поставки компонентов и наборов для сборки электроники, куда входят процессоры, корпуса устройств, экраны и другие элементы. Также речь идет о системах хранения данных, ноутбуках и серверах. Эта проблема может оказать негативное влияние на производство российской электроники.
Ранее в консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных отечественных производителей электроники, предложили в целях продвижения российской продукции в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов.
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Екатерина Коршунова