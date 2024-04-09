В НКР предположили возможное обновление рекорда по прибыли банков

«Росатом» обратился в международный арбитраж с исками к Финляндии, требуя почти три миллиарда евро из-за отказа Хельсинки строить АЭС «Ханхикиви-1». Такие данные есть в отчетности группы «Атомэнергопром» по МСФО за 2023 год.