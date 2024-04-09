В НКР предположили возможное обновление рекорда по прибыли банков

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Специалисты кредитного рейтингового агентства НКР предположили, что 2024 году банки РФ могут повторить или даже обновить рекордный уровень чистой прибыли, зафиксированный в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.
«Чистая прибыль в 2024 году может составить от 3,1 трлн до 3,5 трлн рублей. Банки могут повторить рекорд прошлого года в размере 3,3 трлн рублей, несмотря на ожидаемое снижение чистой процентной маржи и рост стоимости риска», — отмечается в материале.Такого результата можно будет достичь при отсутствии негативного влияния нестабильных составляющих прибыли, таких как переоценка валюты или ценных бумаг.
Как считают аналитики, рост объема вкладов населения может составить 18–22%. Максимальные процентные ставки по вкладам также будут увеличены и составят 13,5–14,5%. За счёт этого вклады будут крайне привлекательным инструментом для накопления финансов.
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