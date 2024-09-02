Китайские банки начали отказывать в приеме денег из-за русских имен в платежках

Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, рассказала, что предприниматель заблокировал ее карту для необходимых расходов на семью, потому что она отказалась переезжать в ОАЭ. Об этом она сообщила в Instaragram*.