Китайские банки начали отказывать в приеме денег из-за русских имен в платежках

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Китайские банки теперь отказываются принимать деньги, если в платежных документах фигурирует российское имя. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Утверждается, что такие случаи фиксируются с середины июля. По словам гендиректора, импортеры вынуждены оформлять ряд документов для ведения бизнеса с Россией через третьих лиц, чтобы скрыть свои связи с Россией.
Как отмечает издание, даже русские имена, которая не находятся под санкциями, являются причиной для отмены платежей. Генеральный директор компании Atvire Екатерина Кисевич, специализирующаясся на внешнеэкономической деятельности, добавила, что китайские банки отказываются платить, если сделка совершается через российскую компанию, опасаясь санкций.
Ранее представитель одного из китайских импортеров сообщил, что ситуация с платежами снова ухудшилась и что не только крупные, но и небольшие местные банки начали блокировать денежные переводы из России. Постепенно блокируются и пути сообщения через страны Центральной Азии.
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Как отмечает издание, даже русские имена, которая не находятся под санкциями, являются причиной для отмены платежей. Генеральный директор компании Atvire Екатерина Кисевич, специализирующаясся на внешнеэкономической деятельности, добавила, что китайские банки отказываются платить, если сделка совершается через российскую компанию, опасаясь санкций.
Ранее представитель одного из китайских импортеров сообщил, что ситуация с платежами снова ухудшилась и что не только крупные, но и небольшие местные банки начали блокировать денежные переводы из России. Постепенно блокируются и пути сообщения через страны Центральной Азии.
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Александр Климов