Китайские компании перестали покупать нефть у России на фоне санкций США
Китайские государственные нефтяные компании приостановили покупку российской нефти после введения США санкций против двух крупных топливных компаний России. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil решили воздержатся от закупок российской сырой нефти, по крайней мере в краткосрочной перспективе, из-за опасений попасть под санкции.
По данным источников, резкое падение спроса со стороны крупнейших покупателей российской нефти создаёт значительную нагрузку на доходы Москвы, а также вынуждает ведущих мировых импортёров искать альтернативные источники поставок. Это может привести к скачку мировых цен на нефть.
Ранее в этот день сообщалось, что Вашингтон вводит санкционные ограничения в отношении «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний.
