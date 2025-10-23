Китайские компании перестали покупать нефть у России на фоне санкций США

23 октября 2025, 18:52

Reuters: китайские госкомпании приостановили закупки морской российской нефти

Фото: iStock/Diy13

Китайские государственные нефтяные компании приостановили покупку российской нефти после введения США санкций против двух крупных топливных компаний России. Об этом сообщает Reuters.