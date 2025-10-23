Достижения.рф

Китайские компании перестали покупать нефть у России на фоне санкций США

Reuters: китайские госкомпании приостановили закупки морской российской нефти
Фото: iStock/Diy13

Китайские государственные нефтяные компании приостановили покупку российской нефти после введения США санкций против двух крупных топливных компаний России. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil решили воздержатся от закупок российской сырой нефти, по крайней мере в краткосрочной перспективе, из-за опасений попасть под санкции.

По данным источников, резкое падение спроса со стороны крупнейших покупателей российской нефти создаёт значительную нагрузку на доходы Москвы, а также вынуждает ведущих мировых импортёров искать альтернативные источники поставок. Это может привести к скачку мировых цен на нефть.

Ранее в этот день сообщалось, что Вашингтон вводит санкционные ограничения в отношении «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних компаний.

Анастасия Чинкова

