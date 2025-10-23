Каллас назвала новые санкции США против России признаком силы
Каллас: новые санкции США против России являются признаком силы
Глава европейской дипломатии Кая Каллас позитивно отреагировала на новые санкции США против России.
Сообщение она опубликовала 23 октября на своей странице в сети X (бывш. Twitter).
«Новые санкции США — важный признак силы», — говорится в публикации.
Каллас также указала, что ЕС рад видеть сигналы от Вашингтона по вопросам санкционной политики.
Напомним, что 22 октября Минфин США объявил о введении ограничений в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», объяснив это их деятельностью в энергетическом секторе России.
23 октября Кая Каллас заявила, что Евросоюз принял 19‑й пакет санкций против России. По её словам, новые рестрикции затронут, в частности, российские банки, криптовалютные биржи и ряд организаций в Индии и Китае, а также предусматривают ограничения на передвижение российских дипломатов.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала американские ограничения против нефтяных компаний как контрпродуктивные и заявила, что они не приведут к существенным проблемам для России.
Перед этим сообщалось, что ЕС запретил экспорт в РФ соли, цемента, земли и камня.