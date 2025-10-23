Трамп отменил саммит с Путиным на фоне давления и санкций США
В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. В западных СМИ также появились сообщения о якобы разрешении США на дальнобойные удары ВСУ по России, которые Трамп опроверг как «фейк», сообщают Аргументы недели.
По данным источников, встреча отменена из-за давления внутри США, в том числе со стороны республиканцев, а также из-за внешнего давления со стороны европейских стран. На этапе подготовки встречи выяснилось, что Вашингтон не готов был гарантировать российские условия.
Одновременно США ввели новые экономические санкции против России, ограничив деятельность «Лукойла» и «Роснефти», что подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал события, назвав принятые решения «актом войны против России» и отметив, что это позволяет действовать военными средствами более целенаправленно.
Эксперты подчеркивают, что, несмотря на опровержение Трампа относительно разрешения ударов, США продолжают оказывать давление на Россию через санкции и поддержку Киева, а ситуация демонстрирует прагматический подход американского лидера к геополитике.
