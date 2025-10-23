Трамп отменил саммит с Путиным на фоне давления и санкций США

23 октября 2025, 17:34

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

В ночь на 23 октября президент США Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. В западных СМИ также появились сообщения о якобы разрешении США на дальнобойные удары ВСУ по России, которые Трамп опроверг как «фейк», сообщают Аргументы недели.