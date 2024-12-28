В Мытищах заработало первое в России автоматизированное производство акустических систем

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Компания «Урал» в год своего 30-летия запустила на территории мытищинского производства «Гагарин Урал Завод» автоматизированную линию. На ней будут выпускать до 5 млн. акустических систем в год, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Автоматизация производственного процесса обеспечит более высокое качество и снизить уровень брака до 0,1%. Среди первых заказчиков – крупные российские автозаводы АвтоВАЗ, ГАЗ, МАЗ и КАМАЗ. Во втором квартале 2025 года планируется установка второй роботизированной линии с искусственным интеллектом, которая увеличит количество выпускаемой продукции до 10 млн экземпляров в год, а к 2030 году – до 50 млн», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, это позволит полностью удовлетворить спрос российского рынка на акустические системы для автозаводов, стадионов, концертных залов, систем оповещения, а также оборонной промышленности и РЖД.
«После запуска автоматизированной линии «Гагарин Урал Завод» станет крупнейшим в России и Европе предприятием в своём сегменте и уникальным примером высокотехнологичной автоматизации. 12 апреля этого года, в День космонавтики, «Гагарин Урал Завод» запустил в Мытищах первую в России пилотную сборку портативных колонок», – напомнили в пресс-службе.Производство отечественной автомобильной акустики и портативных колонок под брендом «Гагарин» расположено на Волковском шоссе. Компания уже выпускает целую линейку портативной акустики с официального разрешения родственников первого космонавта Земли.
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Лора Луганская