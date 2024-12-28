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Подмосковный бизнес в 2024 году получил свыше 200 га земли за 1 рубль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В Подмосковье под размещение импортозамещающих производств по итогам года передали более 200 га земли за 1 рубль. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году участки по программе «Земля за 1 рубль» получили более 60 инвесторов. Суммарный объём заявленных инвестиций по этим проектам составляет около 28 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест», – сказала Зиновьева.
Как пояснили в региональном Мининвесте, договоры аренды действуют три года. За это время инвесторы должны завершить строительство и наладить выпуск продукции. После этого предприниматели смогут выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.


«Программа стимулирует появление новых импортозамещающих предприятий. Почти за три года её действия спектр производств в регионе значительно расширился. В этом году бизнесу предоставили порядка 80 участков общей площадью более 200 га», – отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Подмосковную программу «Земля за 1 рубль» запустили в марте 2022 года.

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В Рузском округе построят двухэтажный гостиничный комплекс с рестораном
28 декабря 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный гостиничный комплекс с 38 номерами и рестораном построят в деревне Нововолково Рузского городского округа, проект получил одобрение Мособлархитектуры, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая площадь здания составит около 3,3 тыс. квадратных метров. Там предусмотрено 38 номеров различной категории на 80 постояльцев, а также ресторан на 100 посадочных мест. Завершить строительство гостиничного комплекса планируется в 2027 году», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Отмечается, что благодаря вводу нового гостиничного комплекса в эксплуатацию в округе появится более 100 новых рабочих мест.

Вход в комплекс будет делан по принципу безбарьерной среды, а на прилегающей территории проведут благоустройство с озеленением.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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В Подмосковье за год выдали 2,4 тыс. разрешений на строительство
28 декабря 2024, 10:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Около 2,4 тыс. разрешений на строительство выдали в 2024 году в Московской области при поддержке Центра содействия строительству (ЦСС), кроме того, за год в эксплуатацию ввели объекты общей площадью 5 млн квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управление государственного строительного надзора Подмосковья.
«Разрешения на строительство получили 2,4 тыс. объектов на общую сумму площадей 8,5 млн квадратных метров. При этом общее число разрешений, выданных при содействии ЦСС, оказалось в два раза больше, чем в 2023 году. Разрешение на ввод в эксплуатацию с начала текущего года получили объекты общей площадью около 5 млн квадратных метров, а инвестиции, вложенные в них, составили 186 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря запуску новых объектов в Московской области за год было создано около 40 тысяч новых рабочих мест.

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#подмосковье
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Промышленность Подмосковья за год увеличила объём отгрузки почти на 19%
27 декабря 2024, 21:40

Фото: iStock / metamorworks

Подмосковная промышленность с января по ноябрь 2024 года отгрузила товаров собственного производства, а также собственными силами выполнила работ и услуг на 6 трлн рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«За первые 11 месяцев уходящего года объём отгрузки товаров, услуг и работ промышленными предприятиями региона составил 5,92 трлн рулей. В физическом объёме это на 18,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В секторе обрабатывающего производства объём отгрузка составила 5,3 трлн. Рост по сравнению с прошлым годом составил 19,7%», – рассказала Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, наибольший объём отгрузки пришёлся на предприятия пищевой промышленности. За 11 месяцев этого года они отгрузили товаров, работ и услуг на сумму 1,2 трлн рублей.

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Украина получила от США первые 100 млн кубометров сжиженного газа
27 декабря 2024, 21:08

Фото: iStock/IgorSPb

Киев получил от Вашингтона первую партию сжиженного природного газа (СПГ) объёмом порядка 100 млн кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе украинского энергетического холдинга «ДТЭК».
Отмечается, что первая партия газа прибыла в СПГ-терминал Ревитуса а борту Gaslog Savannah в пятницу утром.

В компании подчеркнули, что поставка направлена на обеспечение безопасности Украины в области энергетики. Она произведена за несколько дней до прекращения транзита газа из России в Европу через украинскую территорию.

Ранее 20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной раде сообщил, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года. А 13 июня текущего года энергохолдинг «ДТЭК» анонсировал подписание комплексного соглашения на поставку американского СПГ на Украину и в страны Восточной Европы. Документ подписали на конференции, проходившей в Берлине 11-12 июня.

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#поставки
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Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей в 2024 году
27 декабря 2024, 20:03

Фото: iStock/Oleg Elkov

В 2024 году Госдума сэкономила почти 1,4 млрд рублей, эти деньги направят обратно в государственный бюджет. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что в этом году Госдуме удалось сэкономить 1 млрд 372 млн рублей, что составляет 13,7% от общего бюджета палаты. Эти деньги вернутся в государственный бюджет.

Володин пояснил, что значительную сумму удалось сэкономить благодаря проведению конкурсов по закупке товаров, работ и услуг – 787 млн рублей. Ещё 305 млн рублей были сэкономлены из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и всего аппарата.

Также глава Госдумы подчеркнул, что уменьшение расходов депутатов при работе в регионах позволило сэкономить 165 млн рублей, а ещё три млн – за счёт сокращения командировочных расходов. Так, например, депутаты заметно чаще стали пересаживаться на эконом-класс в самолётах вместо бизнеса.

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#счёт
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Подмосковье заняло первое место в стране по производству кормов для питомцев
27 декабря 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За десять месяцев текущего года в Московской области произвели почти 395 тысяч тонн кормов для домашних животных — больше, чем в любом другом российском регионе, сообщает пресс-служба подмосковного Минсельхозпрода.
«Общий объём выпущенных в Подмосковье кормов для домашних животных составил 395,9 тыс. тонн, что составляет свыше 46,9% от всей продукции этой категории, сделанной в Центральном федеральном округе, и 30,8% от общероссийских объёмов, что выводит Подмосковье на первое место по России», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что в этом году в Московской области выпустили на 10,2% больше кормов для домашних животных, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными производителями кормов для домашних животных в Подмосковье являются компании «Глобал Петфуд», «ПЕТКОРМ», «РУСКАН» и ООО «НПЦКТ».

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В январе в Подмосковье проведут более 150 ярмарок
27 декабря 2024, 16:53

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более 150 тематических и сезонных ярмарок проведут на территории городских округов Московской области в январе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Всего будет организована 151 ярмарка, часть из них будет посвящена различным январским праздникам: Рождеству, Крещению, Дню студента и пр. Посетители ярмарок смогут приобрести продукты и другие товары, произведённые фермерами из Московской области и других российских регионов. Там будут разнообразные сыры, колбасные изделия, мясо, сладости, выпечка, сувениры, текстиль и многое другое», — говорится в сообщении.
Адреса проведения ярмарок, их тематику, время работы и количество торговых мест модно уточнить на сайте областного Минсельхозпрода.

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Цены на газ в Европе резко выросли после заявления Путина
Bloomberg: стоимость газа в Европе возросла после заявления Путина
27 декабря 2024, 16:21

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

В Европе резко возросли цены на природный газ после заявления президента России Владимира Путина о перспективе сохранения сделки по поставкам энергоресурсов через Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что эталонные фьючерсы подскочили сразу на пять процентов, что стало максимальным показателем за минувшую неделю.

Напомним, что накануне по итогам саммита СНГ и заседание ВЕЭС в Ленинградской области Путин подчеркнул, что Россия готова продолжить поставки газа через территорию Украины по контракту с любым контрагентом. Однако это невозможно в условиях иска от Киева к «Газпрому».

31 декабря истекает договор о транзите российского газа в страны Европы по территории Украины, который был заключён в 2019 году. На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что отвергает любые возможности транзита газа из России в Европу через Украину даже при закупках третьими странами.

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В Дубне создали приложение для контактов жильцов с управляющей компанией
27 декабря 2024, 16:03

Фото: пресс-служба компании «Вебби»

Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал приложение для взаимодействия жильцов многоквартирных домов и управляющей компании. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания «Вебби» занимается разработкой сложных информационных систем «под ключ». Новый сервис обеспечивает удобную коммуникацию жильцов и управляющей компании через чат. Его уже используют более 10 тыс. жильцов элитных комплексов.

Мобильное приложение предоставляет клиентам такие возможности, как участие в программе лояльности с бонусами и скидками от партнёров, отслеживание истории начислений. Можно также оплачивать услуги ЖКХ, пользоваться доступом к камерам видеонаблюдения в жилом комплексе. Есть и другие полезные функции.
«Мы работаем в Дубне с 2020 года. Особая экономическая зона предоставляет нам все возможности для реализации амбициозных проектов. За это время мы обучили более 300 человек, инвестировали свыше 100 млн рублей в разработку собственных высокотехнологичных решений. Наши проекты помогают внедрять инновации и развивать IT-сектор России», – рассказал гендиректор компании «Вебби» Владимир Нескоромный.
За пять лет компания «Вебби» увеличилась с восьми сотрудников в 2020 году до 60 - в 2024-м. Рост компании связан с увеличением числа проектов и развитием новых технологий.

В портфеле компании – десятки крупных проектов. Среди них – создание информационной системы управления риск-событиями для крупнейшего банка страны, а также собственная система управления качеством работы сотрудников на основе искусственного интеллекта и больших данных.

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