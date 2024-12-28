Подмосковный бизнес в 2024 году получил свыше 200 га земли за 1 рубль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье под размещение импортозамещающих производств по итогам года передали более 200 га земли за 1 рубль. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году участки по программе «Земля за 1 рубль» получили более 60 инвесторов. Суммарный объём заявленных инвестиций по этим проектам составляет около 28 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест», – сказала Зиновьева.Как пояснили в региональном Мининвесте, договоры аренды действуют три года. За это время инвесторы должны завершить строительство и наладить выпуск продукции. После этого предприниматели смогут выкупить земельный участок за 15% от его кадастровой стоимости.
«Программа стимулирует появление новых импортозамещающих предприятий. Почти за три года её действия спектр производств в регионе значительно расширился. В этом году бизнесу предоставили порядка 80 участков общей площадью более 200 га», – отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Подмосковную программу «Земля за 1 рубль» запустили в марте 2022 года.
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Лора Луганская