Подмосковный бизнес в 2024 году получил свыше 200 га земли за 1 рубль

Около 2,4 тыс. разрешений на строительство выдали в 2024 году в Московской области при поддержке Центра содействия строительству (ЦСС), кроме того, за год в эксплуатацию ввели объекты общей площадью 5 млн квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управление государственного строительного надзора Подмосковья.