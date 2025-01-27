Землю без торгов в Подмосковье в прошлом году получили 24 инвестпроекта

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
24 инвестпроекта получили в 2024 году имущественную поддержку правительства Подмосковья в рамках программы по предоставлению земли без проведения торгов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В прошлом году мы заключили 24 соглашения с инвесторами о предоставлении им земельных участков по упрощённой процедуре – без проведения торгов. Участки переданы для реализации инвестпроектов строительства в приоритетных для региона сферах экономики. Объём заявленных инвестиций по этим соглашениям – более 30 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.В рамках программы инвесторы получают возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% его кадастровой стоимости.
Подобрать земельный участок в Московской области под инвестпроект, в том числе без проведения торгов, можно на Инвестиционной карте региона. Сейчас на ней представлено более 120 локаций, которые можно получить без торгов.
Читайте также:
Подмосковный производитель медоборудования расширится за счёт промипотеки
В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции
Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood
Лора Луганская