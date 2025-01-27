Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Землю без торгов в Подмосковье в прошлом году получили 24 инвестпроекта

Землю без торгов в Подмосковье в прошлом году получили 24 инвестпроекта

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Оригинал
24 инвестпроекта получили в 2024 году имущественную поддержку правительства Подмосковья в рамках программы по предоставлению земли без проведения торгов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В прошлом году мы заключили 24 соглашения с инвесторами о предоставлении им земельных участков по упрощённой процедуре – без проведения торгов. Участки переданы для реализации инвестпроектов строительства в приоритетных для региона сферах экономики. Объём заявленных инвестиций по этим соглашениям – более 30 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.
В рамках программы инвесторы получают возможность арендовать муниципальную землю с правом выкупа по льготной ставке. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить участок за 15% его кадастровой стоимости.



Подобрать земельный участок в Московской области под инвестпроект, в том числе без проведения торгов, можно на Инвестиционной карте региона. Сейчас на ней представлено более 120 локаций, которые можно получить без торгов.

Читайте также:

Подмосковный производитель медоборудования расширится за счёт промипотеки

В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции

Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#земля
#торги
Минпромторг России проведёт серию вебинаров «Цифровой атташе»
27 января 2025, 13:40

Фото: istockphoto.com/insta_photos

Серию из 26 вебинаров по теме «Цифровой атташе» проведёт Минпромторг РФ в 2025 году, в рамках проекта запланированы вебинары четырёх типов: по странам, отраслевые, региональные и практические, сообщает пресс-служба министерства.
«Цифровые атташе» обеспечивают поддержку российским организациям в сфере программного обеспечения, радиоэлектронной продукции и сопутствующих услуг в реализации проектов на целевых рынках государств пребывания Торговых представительств Российской Федерации. Вебинары будут касаться различных аспектов деятельности этой службы», — говорится в сообщении.
Страновой вебинар — ознакомительный, на нём экспортёры смогут узнать о трендах в ИТ-сфере в том или ином государстве, а также о существующих там барьерах и способах их преодоления.

На отраслевых вебинарах экспортёров проинформируют о текущих потребностях в части ИТ в приоритетных областях экономики стран с цифровыми атташе.

На практическом вебинаре освещается реальный опыт экспортёров в сфере ИТ. А региональный вебинар является дополнительным, на нём будет освещаться темы, касающиеся близлежащих регионов, на которые аккредитовано российское Торгпредство в иностранном государстве.

Подробная информация о службе «цифровой атташе», а также каталог вебинаров размещены по ссылке.

Читайте также:

Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит

Telegram захватывает рынок труда в России

Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood
#экономика
#вебинар
#it
#минпромторг
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит
Москва и область, Татарстан и Петербург стали лидерами по продаже машин в кредит
25 января 2025, 13:26

Фото: iStock/Fahroni

По итогам 2024 года лидерами по продаже новых машин в кредит стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом заявил директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин. При этом, по его словам, самый высокий уровень одобрения таких кредитов зафиксировали в Нижегородской области, Татарстане и Башкортостане с показателем выше 80%.
«Автомобили с пробегом чаще всего покупали в кредит в Татарстане, Москве и Московской области, а также в Краснодарском крае. При этом кредиты на подержанные машины чаще всего одобряли в Татарстане (74%), Башкортостане и в Пермском крае. Московская область — шестое место в этом рейтинге (56%), Москва — десятое (45%)», — пишут «Известия» со ссылкой на данные эксперта.
Также стало известно, что подавляющее большинство владельцев китайских автомобилей положительно отзываются о выбранных машинах. К соответствующим выводам пришло исследование группы «Ренессанс Страхование» и сети автосервисов Caready. Как сообщает «Газета.Ru», ознакомившаяся с его результатами, опрос провели среди 1,4 тысячи владельцев китайского автопрома.
«В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах», — отмечается в материале.
Читайте также:

Студенты предпочитают арендовать квартиры в новостройках несмотря на траты

Автоэксперт Моржаретто: продажи новых авто в РФ упадут на 20% из-за утильсбора

Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке
#московская область
#москва
#автомобили
#квартиры
#качество
#студенты
#опрос
#кредиты
#исследование
#страхование
#данные
#машины
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Telegram захватывает рынок труда в России
Эксперт Зеленкова: в России начали активно использовать Telegram для найма
25 января 2025, 13:21

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

В России последние годы мессенджер Telegram все чаще стали использовать в качестве инструмента для найма сотрудников. Об этом сообщила HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова. По ее словам, главное преимущество телеграм-каналов — это скорость и удобство, где работодатель публикует вакансии с минимальным описанием, а соискатель может сразу же отправлять свое резюме и задавать вопросы.
«Telegram-каналы стали удобной альтернативой традиционным платформам для поиска сотрудников. Здесь рекрутеры и компании могут напрямую взаимодействовать с кандидатами, минуя длительные процессы, характерные для классических job-порталов. Это особенно важно для быстрорастущих компаний, которым нужно оперативно закрывать вакансии», — объяснила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь не стоит забывать и о защите персональных данных при работе в сети. Как выяснила Общественная Служба Новостей в разговоре с главой отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктором Иевлевым, важно придерживаться трех правил — использовать разные пароли для разных сервисов, подключать двухфакторную аутентификацию и остерегаться малоизвестных сайтов и переходов по неизвестным ссылкам.
«Но есть и надежный сервис, например Have I Been Pwned, этот сервис позволяет пользователям проверять, были ли их личные данные скомпрометированы в результате утечек и взломов, он не собирает и не выдает найденные в утечках персональные данные, а только информирует об утечке персональных данных или паролей», — добавил собеседник издания.
Читайте также:

Автоэксперт Моржаретто: продажи новых авто в РФ упадут на 20% из-за утильсбора

Риелтор раскрыл, сколько сделок заключается по рыночной ипотеке

Стало известно, как изменятся страховые пенсии с 1 февраля
#пенсии
#эксперт
#вакансии
#данные
#авто
#сервис
#компании
#telegram
#рф
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Платонов: К концу 2025 года в России вырастят первые бананы
24 января 2025, 19:40

Фото: istockphoto/Salvador-Aznar

Первые выращенные в России бананы могут быть представлены уже к концу 2025 года. Такие сроки появления тропических фруктов в наших северных широтах озвучил генеральный директор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов.
В разговоре с ТАСС на полях итогового форума «Развитие малого агробизнеса России» он сообщил, что уже запущен процесс закладывания теплицы. К концу года с большой вероятностью удастся собрать первый урожай.

«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно. Есть программа, мы её реализуем», — подчеркнул Платонов.

По словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, её ведомство готово наладить производство тропических фруктов, и бананов — в том числе, в промышленных масштабах, но только в том случае, если будет очевидна высокая экономическая эффективность этого процесса, причём как для производителей, так и для потребителей.

Читайте также:

Лут: в России можно было бы выращивать бананы

Назван самый популярный фрукт у россиян

Цены на бананы в мире ждет небывалый рост
#урожай
#производство
#программа
#развитие
#рф
#фрукты
#министерство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный производитель медоборудования расширится за счёт промипотеки
24 января 2025, 19:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания по производству медицинского оборудования «Мед Теко» расширит предприятие за счёт новой производственной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В рамках государственной поддержки по программе «Промышленная ипотека» компания купила производственные помещения Мытищах.
«Мед Теко» инвестировала 850 млн рублей в приобретение промышленной площадки, где разместит производство медицинского оборудования. 500 млн рублей на покупку объекта инвестор получил по программе «Промышленная ипотека», 100 млн – в рамках льготного кредита от правительства Московской области. За счёт приобретения производственных площадей компания планирует модернизировать предприятие, запустить новые направления и создать более 100 высокотехнологичных рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Поддержку инвестору в получении льготных заёмных средств на покупку промышленного помещения оказал Штаб по работе с банками, созданный подмосковным Мининвестом. Обратиться в штаб предприниматели могут через форму обратной связи.

Подробнее о мерах поддержки бизнеса и условиях их получения можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции

Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood

В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#промышленность
#промышленная ипотека
#мытищи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции
24 января 2025, 16:58

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 61 тысячи исследований качества молока и молочной продукции провели специалисты ветеринарно-санитарных лабораторий Московской области в 2024 году, чтобы негодные товары не попали на прилавки рынков и ярмарок, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В рамках исследований эксперты оценивали органолептические показатели продукта, включая внешний вид, цвет, запах, консистенцию и вкус. Оценивается также кислотность и содержание жира, белка и сухого обезжиренного молочного остатка: по этому показателю выявляется разбавленное молоко», — говорится в сообщении.
По итогам проверок за год с продажи сняли 1.3 кг молочной продукции и молока. Причиной стало выявление в пробах примеси крахмала.

Читайте также:

Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood

В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве

Ветслужбы Подмосковья провели более 9 тыс. исследований яиц
#минсельхозпрод мо
#проверки
#исследование
#молочная продукция
#молоко
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Моржаретто: продажи новых авто в РФ упадут на 20% из-за утильсбора
24 января 2025, 14:59

Фото: iStock/Fahroni

Продажи новых легковых автомобилей в России упадут на 15-20% в 2025 году из-за повышения утилизационного сбора. Об этом заявил член Общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Игорь Моржаретто.
По его мнению, соотношение долей отечественных и иностранных машин в этом году останется таким же, как и в предыдущем.
«Соотношение каким было, таким и останется: 30% на отечественные бренды, 60% — на китайские и 10% — параллельный импорт», — поделился прогнозом эксперт в беседе с «Татар-информом».
Изменений в этом соотношении Моржаретто не ожидает и подчеркивает, что если они и произойдут, то коснутся лишь роста доли российского автопрома.

Читайте также:

Россиянам объяснили, почему лучше направить накопления на вкладах на ипотеку

Финансист назвал самый выгодный способ хранения денег

В ГД рассказали, когда в РФ могут проиндексировать пенсии
#пенсии
#эксперт
#накопления
#импорт
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood
24 января 2025, 14:20

Фото: istockphoto.com/Maryna Petrenko

Принять участие в международной выставке в сфере пищевой промышленности в Узбекистане UzFood-2025 могут компании-производители из Подмосковья, содействие им окажет Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Представить свою продукцию на выставке подмосковные компании смогут на коллективном стенде Московской области. При этом Фонд берёт на себя оплату аренды площадей и регистрационных сборов, а также застройку коллективного стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, лингвистическое и техническое сопровождение переговоров», — говорится в сообщении.
Зарегистрироваться на участие в UzFood-2025 можно до 26 января включительно по ссылке. Вопросы по выставке предприниматели могут задать специалисту Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольге Матвеевой по почте matveeva@exportmo.ru, а также по телефону: 8-495-150-39-41 (добавочный 11).

Читайте также:

В Подольске стартует строительство кабельного производства

В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве

Подмосковный бизнес в 2024 году арендовал за 1 рубль 149 объектов недвижимости
#мининвест мо
#продукты
#продовольствие
#компании
#выставка
#промышленность
#узбекистан
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске стартует строительство кабельного производства
24 января 2025, 12:10

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производственно-складской комплекс по изготовлению кабельной продукции построит компания «Электропровод» в городском округе Подольск, все разрешения для выхода на стройплощадку уже получены, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Компания «Электропровод» планирует построить пятиэтажный производственно-складской комплекс, общая площадь комплекса составит около 4,8 тыс. квадратных метров. Инвестиции в проект оцениваются в 200 миллионов рублей. Благодаря новому производству в округе появится ещё 25 рабочих мест», — сказала зампред подмосковного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Отмечается, что на предприятии в Подольске компания «Электропровод» планирует выпускать специализированную кабельную продукцию для нужд метрополитена и РЖД.

Читайте также:

В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве

Депутат Мособлдумы Володин: конкуренция Подмосковья с Москвой выгодна жителям

Подмосковный бизнес в 2024 году арендовал за 1 рубль 149 объектов недвижимости
#мининвест мо
#подольск
#производство
#строительство
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате