Подмосковный производитель медоборудования расширится за счёт промипотеки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания по производству медицинского оборудования «Мед Теко» расширит предприятие за счёт новой производственной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В рамках государственной поддержки по программе «Промышленная ипотека» компания купила производственные помещения Мытищах.
Поддержку инвестору в получении льготных заёмных средств на покупку промышленного помещения оказал Штаб по работе с банками, созданный подмосковным Мининвестом. Обратиться в штаб предприниматели могут через форму обратной связи.
Подробнее о мерах поддержки бизнеса и условиях их получения можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции
Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood
В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве
«Мед Теко» инвестировала 850 млн рублей в приобретение промышленной площадки, где разместит производство медицинского оборудования. 500 млн рублей на покупку объекта инвестор получил по программе «Промышленная ипотека», 100 млн – в рамках льготного кредита от правительства Московской области. За счёт приобретения производственных площадей компания планирует модернизировать предприятие, запустить новые направления и создать более 100 высокотехнологичных рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Поддержку инвестору в получении льготных заёмных средств на покупку промышленного помещения оказал Штаб по работе с банками, созданный подмосковным Мининвестом. Обратиться в штаб предприниматели могут через форму обратной связи.
Подробнее о мерах поддержки бизнеса и условиях их получения можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье за год провели более 61 тыс. исследований молочной продукции
Подмосковных производителей пригласили на международную выставку UzFood
В Подмосковье за год реализуют порядка 30 инвестпроектов в сельском хозяйстве
Лора Луганская