​Китайский инвестор создаст в Красногорке большой индустриальный парк «Гринвуд»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Китайский инвестор создаст в Подмосковье индустриальный парк «Гринвуд». Соответствующее соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель Совета китайских предпринимателей в России, президент корпорации «Гринвуд» Чжоу Лицюнь.
Мы уделяем особое внимание развитию индустриальных парков как центров притяжения инвестиций, современных промышленных производств и технологий. Площадки такого формата быстро заполняются и эффективно работают, китайские партнёры это знают. С корпорацией «Гринвуд» мы сотрудничаем давно. Осенью в Пекине обсуждали планы по модернизации бизнес-парка в Красногорске. Сегодня он – один из крупнейших налогоплательщиков региона. Там размещено более 300 предприятий из 14 стран, создано порядка 12 тыс. рабочих мест», – отметил губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Новый проект инвестора, по его словам, – большой индустриальный парк «Гринвуд». Резидентами смогут стать китайские и российские компании-производители технического оборудования, медицинских изделий, станков и бытовых товаров.
«Сейчас уже начался их подбор в Китае и среди арендаторов бизнес-парка «Гринвуд». Китайская сторона выступит в качестве управляющей компании парка. Она построит производственные корпуса на собственные средства по техзаданию инвесторов, а затем передаст им готовый объект в аренду», – рассказал о проекте Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Создание индустриального парка было инициативой правительства Московской области в лице губернатора во время его посещения штаб-квартиры корпорации «Чэнтун» в октябре.
«Президент нашей корпорации поддержал идею. Подмосковье предоставляет землю, а мы займемся привлечением резидентов и управлением индустриальным парком. У нас есть большой опыт такой работы на протяжении более чем 14 лет», – сказал Чжоу Лицюнь.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что резидентами станут китайские и российские производители. Направленность парка – автомобилестроение, техника, оборудование и другое.
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Лора Луганская