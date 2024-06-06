В Подмосковье запустят производство грузовых контейнеров

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев, руководитель китайской компании «China Amulite Group» г-н Сяо Гуан Ши и генеральный директор компании «IMC» Бислан Хучиев обсудили будущее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Деловая встреча прошла в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге.
По итогам переговоров китайские производители планируют выйти на проектную мощность через три месяца после начала работы.
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«Всё что связано с логистикой для нас имеет особое значение. Предложили компании запустить производство на участке в Есипово. В начале планируется производить простые контейнеры, на втором — уже рефрижераторного типа — это более глубокая степень локализации, в том числе внутреннего оборудования», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
По итогам переговоров китайские производители планируют выйти на проектную мощность через три месяца после начала работы.
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Мира Полтева