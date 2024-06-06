Китайский производитель будет выпускать в Подмосковье по 100 тыс. автомобилей в год

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Китайский автопроизводитель, который пришёл в индустриальный парк «Есипово» под Солнечногорском, будет ежегодно выпускать до 100 тысяч машин. Об этом на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«В «Есипово» вместо «Мерседеса» у нас пришёл китайский автопроизводитель, который будет выпускать до 100 тысяч автомобилей в год. На эту мощность он будет выходить поэтапно – начнёт с 30-40 тысяч. Мы очень надеемся, что это будет заметная лепта в экономическое развитие страны и нашего любимого Подмосковья», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».По словам Воробьёва, сроки реализации подписанных соглашений разные.
«Например, китайские коллеги, как правило, строят за год свои предприятия с оборотом от 100 до 300 млн долларов. Работают там от 200 до 300 человек. Это весьма технологичные предприятия. Мы их запустим под Солнечногорском, рассматривается проект в Ленинском городском округе. Уверен, что эти проекты будут реализованы достаточно быстро», – добавил глава региона.Ранее Воробьёв сообщил, что делегация Московской области подпишет на XXVII Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей.
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Лора Луганская