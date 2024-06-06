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Китайский производитель будет выпускать в Подмосковье по 100 тыс. автомобилей в год

06 июня 2024, 18:07
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Китайский автопроизводитель, который пришёл в индустриальный парк «Есипово» под Солнечногорском, будет ежегодно выпускать до 100 тысяч машин. Об этом на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«В «Есипово» вместо «Мерседеса» у нас пришёл китайский автопроизводитель, который будет выпускать до 100 тысяч автомобилей в год. На эту мощность он будет выходить поэтапно – начнёт с 30-40 тысяч. Мы очень надеемся, что это будет заметная лепта в экономическое развитие страны и нашего любимого Подмосковья», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Воробьёва, сроки реализации подписанных соглашений разные.


«Например, китайские коллеги, как правило, строят за год свои предприятия с оборотом от 100 до 300 млн долларов. Работают там от 200 до 300 человек. Это весьма технологичные предприятия. Мы их запустим под Солнечногорском, рассматривается проект в Ленинском городском округе. Уверен, что эти проекты будут реализованы достаточно быстро», – добавил глава региона.
Ранее Воробьёв сообщил, что делегация Московской области подпишет на XXVII Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей.

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#есипово
#автомобили
В Подмосковье приступят к строительству трёх индустриальных парков нового формата
06 июня 2024, 18:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в ближайшее время стартует строительство трёх индустриальных парков. Это будут объекты нового формата, заявил на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума губернатор региона Андрей Воробьёв.
«У нас 69 индустриальных парков, и загружены они на 83%. Поэтому мы сейчас начинаем строительство трёх следующих индустриальных парков. Первый из них появится в Ленинском городском округе. Это 100 га. Причём мы ввели новый норматив, новый стандарт строительства индустриального парка. Вы увидите там готовые производственной мощности, коммуникации, подведённые ко всем ста гектарам. Плюс обязательно будет колледж, где предприятия могут готовить специалистов, наших ребят, дать им все необходимые компетенции. Места для проживания будут также обеспечены должным образом», – поделился планами губернатор в эфире телеканала «Россия 24».
По оценке Воробьёва, новый формат индустриальных парков уже сейчас востребован потенциальными инвесторами.
«В такой комбинации мы уже имеем заметное количество заявок от отечественного бизнеса и от наших зарубежных партнёров на организацию производства, часто высокотехнологично. В частности, один из проектов Росатома будет реализован в Ленинском. Не хочу забегать вперёд, но мы должны подписать соглашение, которое позволит нам заметно продвинуться в микроэлектронике», – отметил глава региона.
Ранее Воробьёв сообщил, что делегация Московской области подпишет на Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#пмэф
#московская область
#подмосковье
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#индустриальный парк
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В Азербайджане начали работать карты «Мир»
06 июня 2024, 18:26

Фото: iStock/Diy1

В Азербайджане постепенно начинают работать карты российской платёжной системы «Мир». Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин на сессии «Россия – Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он подчеркнул, что карты «Мир» постепенно получают хождение в республике.

В настоящее время уже можно снимать местную валюту манаты с карт «Мир» в банкоматах ВТБ, уточнил Галузин.

В конце апреля этого года торговый атташе посольства Ирана в России Рахими Мохсен, заявил, что Иран готовится запустить пилотный проект по приёму карты «Мир». Первое же соглашение по внедрению этой системы в страну было подписано ещё в 2022 году.

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#россия
#мид рф
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Губернатор Воробьёв: восемь из 10 подписанных на ПМЭФ соглашений реализуются в срок
06 июня 2024, 17:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Делегация Московской области подпишет на XXVII Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Мы по-особенному готовимся к питерскому форуму, потому что здесь публично подписываются соглашения. И крайне важно не просто их подписать, но и затем реализовать. Мы подпишем 37 соглашений на 175 млрд рублей. Согласно предыдущей практике, восемь из 10 подписанных соглашений реализуется в срок. Мы очень надеемся, что такой темп сохранится», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Воробьёва, на нынешнем форуме планируется подписать различные соглашения с партнёрами из Китая, Белоруссии, Узбекистана, а также с отечественными предприятиями.

ПМЭФ-2024
ПМЭФ-2024


«У нас большое представительство партнёров из Китая. Всю первую часть дня мы с ними говорили о новых производствах. Это и роботы, и банкоматы. Всё, что связано с контейнерными перевозками, в том числе рефрижераторные контейнеры, будет производиться в Московской области. Мы активно взаимодействуем с нашими друзьями из Узбекистана. Есть белорусское предприятие, которое нас радует, и мы очень надеемся, что вскоре у нас будет построен завод по машинам. Отечественный бизнес также присутствует», – перечислил глава региона.

Ранее сообщалось, что 7 июня на ПМЭФ 2024 станут известны результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России, в котором в прошлые годы Подмосковье входило в топ-3. Также на ПМЭФ состоится пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.

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Губернатор Воробьёв: «Мы топим за биометрию, но с умом»
#пмэф
#санкт-петербург
#форум
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#соглашения
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Губернатор Воробьёв: «Мы топим за биометрию, но с умом»
Губернатор Воробьёв призвал не сопротивляться разумному внедрению биометрии
06 июня 2024, 15:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал биометрию инструментом, который может сделать жизнь человека более качественной и удобной. Такую оценку он дал, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. На площадке ПМЭФ 2024 глава региона принял участие в тематической сессии под названием «Биометрия: мифы, возможности, тренды».
«Сегодня запрос на цифровизацию очень высокий. 115 млн человек в нашей стране пользуются порталом госуслуг. Они добровольно зашли туда и зарегистрировались. Таким образом, мы видим, что удобства предоставления муниципальных, государственных и других услуг можно добиться через личный кабинет. Биометрия – это инструмент, который позволит дать человеку ещё более высокое качество и удобство в чистоте, в прохождении каких-либо процедур. Не нужны какая-то бумага или паспорт – всё это уйдёт в прошлое», – отметил Воробьёв.
Сопротивляться этому, как он считает, неразумно. Но, как и любая другая прорывная технология, биометрия наталкивается на сопротивление. Как отметил Воробьёв, биометрия уже прочно вошла в жизнь современного человека.
«Мы все уже пользуемся биометрией. В смартфоне – биометрия, при проходе в школу – биометрия, в банке – биометрия, на границе – биометрия. Рассуждать о том, нужна она или нет, мы можем, но она уже есть. Вопрос в том, чтобы использовать её в целях безопасности и удобства человека. Мне кажется, разговор должен идти об этом. Говоря молодёжным языком, мы топим за биометрию, но с умом», – подчеркнул губернатор.
Опасения людей, по его мнению, связаны в основном с вопросами информационной безопасности.

XXVII Петербургский международный экономический форум, который проходит в северной столице, собрал более 12 тысяч представителей около 130 государств. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В этом году тема форума – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.

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#пмэф
#санкт-петербург
#экономика
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
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РФПИ: ожидается потеря Европой до €1 трлн от снижения поставок газа из РФ
06 июня 2024, 15:30

Фото: istockphoto/Chepko

Европейские потери от снижения газовых поставок из России к концу этого года вырастут до одного триллиона евро. Об этом сообщил ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, на текущий момент сумма, которую потеряла Европа, составляет 700 миллиардов евро. Дмитриев добавил, что все связано в том числе с очень большими индустриальными потерями. В частности, они оцениваются от 3% в год ВВП Германии, а в ряде других стран до 6%.

ПМЭФ проходит в период с 5 по 8 июня, в нем участвуют более 17 тысяч человек из 136 стран. Главная тема для обсуждения — «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

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#мир
#россия
#европа
#газ
#пмэф
#новости
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Шатурские фермеры разводят вислоухих коз
06 июня 2024, 15:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фермеры Юлия и Виктор Сергиенко из городского округа Шатура разводят коз нубийской породы и изготавливают сыры из их молока, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Завести козу предложила завести старшая дочь Юлии и Виктора Маргарита. Так у переехавшей из столицы в деревню семьи появилась первая нубийская козочка. Эта порода отличается выносливостью, а также крупными висячими ушами. Сейчас коз уже 30, все они очень дружелюбны, так что пообниматься с ними приходят не только соседи, но и гости из города», — говорится в сообщении.
Ежедневно козы дают около двадцати литров молока, из которого Юлия варит сыры разных сортов: твёрдые, полутвёрдые и рассольные. Есть сыры с травами, винной корочкой и даже с кофе. Свою продукцию Юлия и Виктор представляют на фермерских фестивалях региона.

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#шатура
#ферма
#козы
#сыр
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В Подмосковье в будущем году начнут производить китайских промышленных роботов
06 июня 2024, 15:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области может начаться производство китайских промышленных роботов. Реализацию этого проекта обсудили на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и гендиректор ООО «СМТ» Григорий Обуздин. Это ООО является официальным представителем и дистрибьютером китайской компании CROBOTP/CRP в России.
«Весь мир внедряет роботизацию, автоматизацию процессов, и нам важно, чтобы этот рынок развивался и в России. Мы привлекаем в Подмосковье китайские технологии. Подписали инвестиционное соглашение с компанией CROBOTP о локализации производства роботов-сварщиков, манипуляторов и упаковщиков. Сейчас помогаем инвестору выбрать подходящую площадку», – рассказал губернатор.
По его словам, запустить производство планируется во втором квартале будущего года. Однако это лишь первый этап. Общий объём инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. На производстве создадут 150 высокотехнологичных рабочих мест.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Организовать производство планируют в три этапа. На первом предполагается создать на арендованных площадях две сборочные линии для выпуска шести моделей роботов, которые будут заниматься сваркой и паллетированием. На втором этапе сборку увеличат до 20 моделей и построят отдельный цех. Третий этап – локализация компонентной базы и системы управления.
«Наша компания реализует около 200 роботов в год на территории России. В 2025 году мы открываем производство промышленных роботов с объёмом до 1 тыс. единиц в год. Эти роботы используются в разных областях промышленности – например, в металлообрабатывающей, пищевой, нефтегазовой. Хотим разместить производство в Московской области из-за её развитой инфраструктуры, привлекательных условий ведения бизнеса и мер поддержки со стороны правительства региона», – сказал гендиректор ООО «СМТ» Григорий Обуздин.
Реализация проекта, по его словам, намечена на второй квартал 2025 года. К этому сроку планируется выпустить первого робота. На начальном этапе инвестиции составят около 300 млн рублей.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

CROBOTP/CRP – ведущий производитель промышленных роботов в Китае. Она входит в топ-3 по объёму выпуска. Роботы CRP используются в мебельном производстве, нефтегазовой отрасли, электронике, машиностроении, пищевой промышленности. Продукция компании экспортируется в Россию, Великобританию, США, Германию, Венгрию, Вьетнам, Таиланд и другие страны.

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#московская область
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#пмэф
#санкт-петербург
#роботы
#китай
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Изменения налоговой системы повысят уровень жизни в Подмосковье
Французов: В Подмосковье станет комфортнее из-за налоговых изменений
06 июня 2024, 15:03

Фото: iStock/alexialex

Изменения в российской системе налогообложения повысят уровень жизни жителей Московской области, об этом сообщил президент союза торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов в интервью для РИАМО.
«Московская область во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, реализуя бюджеты разных лет, всегда делает упор на людей и их уровень жизни. Поэтому уверен, что дополнительные средства только улучшат уровень и комфорт проживания в нашем Подмосковье», — объяснил Французов.

По его словам, в сегодняшних реалиях предпринимателям необходимо задуматься не только о своём благополучии, но также и о своём регионе, и о государстве в целом. Французов подчеркнул, что многим реализуемым государственными силами проектам необходимы дополнительные резервы.

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#налоги
#московская область
#бизнес
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В Подмосковье провели исследование 8 тыс. генотипов молочных коров
06 июня 2024, 14:59

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Систему геномной селекции молочных коров разрабатывают в Подмосковье, меморандум об этом был подписан в минувшем году между правительством региона, агропромышленным холдингом «Мираторг», АО «Московское» по племенной работе и компанией «Инопрактика».
Промежуточные итоги работы губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с президентом «Мираторга» Виктором Линником на площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Год назад мы подписали меморандум, и у нас есть уже первые результаты. В течение первого года «Мираторг» провел исследования генотипов 8 тысяч молочных коров из племенных хозяйств Московской области. Это необходимо, чтобы отобрать лучшие гены для дальнейшего воспроизводства здорового стада, эффективно спрогнозировать продуктивные качества потомства. Такие исследования будут продолжены», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что принятая программа рассчитана на пять лет.

В первый год к программе присоединились десять хозяйств. По итогам исследований на каждую корову был выдан геномный паспорт, включающий в себя 90 параметров. Кроме того, в Центре геномной селекции «Мираторга» оценили поголовье по продуктивности и составили рейтинг молочного крупного рогатого скота.

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#сельское хозяйство
#пмэф
#андрей воробьёв
#коровы
#московская область
#подмосковье
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