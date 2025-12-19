Китайский TikTok перешёл под контроль США

19 декабря 2025, 04:58

Axios: США выкупили активы соцсети TikTok

Фото: iStock/Mshake

Китайская социальная сеть TikTok заключила соглашение о продаже своих активов в США. Сведения подтверждаются внутренним документом, подписанным генеральным директором компании Шоу Цзы Чу, передает Axios.