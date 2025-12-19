Китайский TikTok перешёл под контроль США
Китайская социальная сеть TikTok заключила соглашение о продаже своих активов в США. Сведения подтверждаются внутренним документом, подписанным генеральным директором компании Шоу Цзы Чу, передает Axios.
Согласно опубликованным сведениям, права соцсети перейдут под контроль американских инвесторов. Завершение сделки запланировано на 22 января.
После оформления всех документов 45% активов TikTok будут находиться в совместном владении компаний Oracle, Silver Lake и MGX.
Напомним, что в конце сентября лидер США Дональд Трамп подписал указ, регламентирующий продажу активов TikTok американским инвесторам. По оценке вице‑президента Джей Ди Вэнса, рыночная стоимость компании после завершения сделки составит около 14 миллиардов долларов.
