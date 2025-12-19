19 декабря 2025, 02:51

ABC News: инвалид‑колясочник впервые отправится в космос

Фото: iStock/3DSculptor

Немецкий инженер Микаэла Бентхаус, парализованная ниже груди, совершит суборбитальный полёт на корабле компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. Об этом сообщает ABC News.





Микаэла, которую близкие называют Мичи, вместе с другими пассажирами поднимется на ракете New Shepard за линию Кармана — условную границу космоса. Она расположена примерно в 100 километрах над поверхностью Земли.



«Я рада показать миру, что и инвалиды‑колясочники могут совершить суборбитальный полёт. Я действительно счастлива, что Blue Origin поддерживает это», — поделилась Бентхаус.