Инвалид‑колясочник впервые отправится в космос
ABC News: инвалид‑колясочник впервые отправится в космос
Немецкий инженер Микаэла Бентхаус, парализованная ниже груди, совершит суборбитальный полёт на корабле компании Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. Об этом сообщает ABC News.
Микаэла, которую близкие называют Мичи, вместе с другими пассажирами поднимется на ракете New Shepard за линию Кармана — условную границу космоса. Она расположена примерно в 100 километрах над поверхностью Земли.
«Я рада показать миру, что и инвалиды‑колясочники могут совершить суборбитальный полёт. Я действительно счастлива, что Blue Origin поддерживает это», — поделилась Бентхаус.До несчастного случая в 2018 году, когда авария на горном велосипеде привела к параличу, Микаэла работала в Европейском космическом агентстве и посвятила карьеру развитию межпланетных исследований через международное научное сотрудничество. После травмы она активно выступала за расширение доступа людей с инвалидностью к космическим полётам.