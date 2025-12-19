США планируют разместить на Луне ядерный реактор
США намерены к 2030 году создать первоначальные элементы постоянной лунной базы. Об этом пишет РИА Новости.
Цель проекта — обеспечить устойчивое присутствие в космосе и подготовить почву для дальнейших миссий по исследованию Марса, следует из указа президента США Дональда Трампа, опубликованного Белым домом.
В документе особо подчёркивается задача скорейшего внедрения ядерной энергетики в космических программах. В рамках этого направления Вашингтон планирует развернуть ядерные реакторы на Луне и на её орбите. Ещё один подобный объект должны вывести на поверхность спутника Земли не позднее 2030 года.
Комментируя перспективы освоения Луны, Герой России, лётчик‑космонавт Фёдор Юрчихин в беседе с РИА Новости отметил, что планету вряд ли удастся сохранить как зону без территориальных претензий. По его мнению, мир стоит на пороге жёсткой конкуренции за лунные ресурсы и пространство.
