Бизнес-джет с пассажирами разбился в США, погибли семеро
В региональном аэропорту города Стейтсвилл (штат Северная Каролина, США) при посадке разбился частный самолёт. По информации телеканала CNN, жертвами авиакатастрофы стали семь человек.
Согласно данным Федерального управления гражданской авиации, упало воздушное судно модели Cessna C55. Среди погибших, как утверждается, бывший американский автогонщик Грег Биффл, его жена и двое детей.
Аэропорт Стейтсвилла известен тем, что обслуживал несколько команд NASCAR.
Инцидент стал не единственным авиапроисшествием за последнее время. Ранее во Флориде легкомоторный самолёт Beechcraft 55 при попытке совершить аварийную посадку врезался в автомобильный поток на межштатной автомагистрали I‑95.
