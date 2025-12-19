Бизнес-джет с пассажирами разбился в США, погибли семеро

19 декабря 2025, 01:43

CNN: семь человек погибли в результате авиакатастрофы в США

Фото: iStock/Zeferli

В региональном аэропорту города Стейтсвилл (штат Северная Каролина, США) при посадке разбился частный самолёт. По информации телеканала CNN, жертвами авиакатастрофы стали семь человек.