В России впервые установили официальные курсы валют на основе внебиржевых торгов

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Банк России впервые после введения санкций против Мосбиржи, из-за которых площадка прекратила торги долларами и евро, установил официальные курсы валют. Данные опубликованы на сайте регулятора.
По новым правилам определения показателя, курс будет определяться на основе отчетной информации кредитных организаций согласно результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке. Уточняется, что относительно уровней, которые были установлены по итогам последних торгов на Мосбирже, американская валюта составила 88,21 руб. (снижение на 81 копейку), а евро — 94,83 руб. (снижение на 91 копейку).
Ранее Мосбиржа сообщила, что площадка обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Ранее Мосбиржа сообщила, что площадка обладает всеми необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Екатерина Коршунова