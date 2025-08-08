Достижения.рф

Китайским НПЗ стали активнее предлагать российскую нефть марки Urals

Фото: iStock/ronniechua

Китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) стали чаще предлагать российскую нефть марки Urals, на фоне колебаний мировых цен на нефть. Об этом пишет агентство Bloomberg.



Предприятиям Китая предлагают срочные фьючерсы с поставкой сырья уже в октябре.

Хотя Китай является главным покупателем российской нефти, местные НПЗ традиционно закупают преимущественно нефть марки ВСТО, добываемую и отгружаемую на востоке России. Нефть Urals экспортируется через порты на западе страны и обычно менее востребована китайскими переработчиками из-за высоких транспортных расходов и длительных сроков доставки, пояснило издание.

Анастасия Чинкова

