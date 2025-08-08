Китайским НПЗ стали активнее предлагать российскую нефть марки Urals
Китайским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) стали чаще предлагать российскую нефть марки Urals, на фоне колебаний мировых цен на нефть. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Предприятиям Китая предлагают срочные фьючерсы с поставкой сырья уже в октябре.
Хотя Китай является главным покупателем российской нефти, местные НПЗ традиционно закупают преимущественно нефть марки ВСТО, добываемую и отгружаемую на востоке России. Нефть Urals экспортируется через порты на западе страны и обычно менее востребована китайскими переработчиками из-за высоких транспортных расходов и длительных сроков доставки, пояснило издание.
