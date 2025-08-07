Индия прекратила закупать российскую нефть из-за давления США

07 августа 2025, 23:50

Фото: Фотобанк Московской области

Крупнейшие государственные нефтекомпании Индии прекратили закупки российской нефти под давлением США, где президент Дональд Трамп ввёл 25% пошлины на индийский экспорт. Вместо российского сырья НПЗ перейдут на нефть из США, Бразилии и Ливии.