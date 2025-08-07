Индия прекратила закупать российскую нефть из-за давления США
Крупнейшие государственные нефтекомпании Индии прекратили закупки российской нефти под давлением США, где президент Дональд Трамп ввёл 25% пошлины на индийский экспорт. Вместо российского сырья НПЗ перейдут на нефть из США, Бразилии и Ливии.
Согласно данным Bloomberg, Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. временно приостановили тендеры на российскую нефть. Решение принято без официального запрета Дели — компании ожидают инструкций правительства на фоне угроз Трампа о дополнительных санкциях за сотрудничество с РФ.
Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что Индия не поступится интересами фермеров, даже если придётся платить высокую цену. Парадоксально, что 6 августа страны подписали соглашение о расширении промышленного сотрудничества, что демонстрирует двойственную позицию Дели.
До приостановки Индия покупала до 1.5 млн баррелей российской нефти в сутки.
