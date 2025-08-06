Трамп ввел 25% пошлины в отношении Индии за импорт российской нефти

06 августа 2025, 17:28

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Индии за то, что страна закупает российскую нефть. Об этом сообщает Белый дом.





Соответствующий указ был подписан практически сразу после завершения встречи российского президента Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.





«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25 процентов для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти», — заявили в Белом доме.