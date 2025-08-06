Трамп ввел 25% пошлины в отношении Индии за импорт российской нефти
Президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт из Индии за то, что страна закупает российскую нефть. Об этом сообщает Белый дом.
Соответствующий указ был подписан практически сразу после завершения встречи российского президента Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.
«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25 процентов для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти», — заявили в Белом доме.
После американские власти пригрозили такими же дополнительными пошлинами другим странам, которые закупают нефть из РФ. Данную ситуацию будет анализировать министерство торговли США при координации с госдепартаментом, минфином и другими структурами.