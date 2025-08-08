Reuters: Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин обсудили по телефону текущую международную повестку, сообщает Reuters.
Си Цзиньпин пообещал, что Пекин продолжит продвигать идею переговоров по Украине и отметил, что для таких сложных вопросов нет простых решений.
Ранее стало известно, что в августе Россия и Китай проведут совместные военно‑морские учения у Владивостока. Кроме того, 18 июля газета The Times сообщила о возможной встрече Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в Китае в начале сентября.
Перед этим сообщалось о телефонных переговорах Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Российский лидер оценил встречу с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
