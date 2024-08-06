Клинское предприятие «УниТехУпак» перешло на принципы бережливого производства

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Принципы бережливого производства, заложенные в национальном проекте «Производительность труда», внедряются на предприятии компании «УниТехУпак» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Оптимизация в рамках реализации нацпроекта позволит ускорить производственные процессы на 11,6%, уменьшить уровень незавершённого производства на 29,7%, а выработку поднять на 14,3%. При это использование инструментов бережливого производства не требует от компании дополнительных затрат», — отмечается в сообщении.Компания «УниТехУпак» производит картонные коробки, гофрокартон и гофротару различных размеров и форм уже 16 лет. Эти виды упаковки используются для защиты промтоваров и пищевых продуктов при транспортировке.
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Лев Каштанов