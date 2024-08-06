Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь

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Российские рестораны, столкнувшиеся с продовольственным эмбарго, введенным в августе 2014 года, сумели адаптироваться к новым условиям и найти альтернативы для ранее импортируемых продуктов. По данным экспертов РИА Новости, за десятилетие действия санкций российские заведения наладили новые цепочки поставок и нашли качественные замены для запрещенных товаров.
С момента введения санкций в России был запрещен импорт множества видов сельхозпродукции и продуктов, включая мясо, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочные изделия из стран, поддержавших антироссийские меры. Эти санкции были продлены и в октябре 2023 года, с исключением молочной сыворотки для детских смесей.
Рестораторы адаптировались к изменившимся условиям, найдя замену для таких продуктов, как норвежский лосось и новозеландская ягнятина. Например, вместо норвежского лосося, который был высококачественным и стабильно поставлялся от трех основных поставщиков, рестораны начали использовать рыбу с Фарерских островов, Чили и фермерского лосося из Мурманска. Шеф-повар Amber Андрей Каширин отметил, что мурманский лосось не уступает по качеству и вкусу норвежскому.
Другие продукты, такие как устрицы и специи, стали поступать из дружественных стран, что позволило ресторанному бизнесу сохранить качество блюд. Пармезан и специализированное кухонное оборудование теперь поступают через параллельный импорт.
Таким образом, несмотря на вызовы, продэмбарго стимулировало развитие отечественного производства и разнообразие в меню российских ресторанов, что положительно сказалось на их устойчивости и адаптивности к меняющимся условиям рынка.
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Рестораторы адаптировались к изменившимся условиям, найдя замену для таких продуктов, как норвежский лосось и новозеландская ягнятина. Например, вместо норвежского лосося, который был высококачественным и стабильно поставлялся от трех основных поставщиков, рестораны начали использовать рыбу с Фарерских островов, Чили и фермерского лосося из Мурманска. Шеф-повар Amber Андрей Каширин отметил, что мурманский лосось не уступает по качеству и вкусу норвежскому.
Другие продукты, такие как устрицы и специи, стали поступать из дружественных стран, что позволило ресторанному бизнесу сохранить качество блюд. Пармезан и специализированное кухонное оборудование теперь поступают через параллельный импорт.
Таким образом, несмотря на вызовы, продэмбарго стимулировало развитие отечественного производства и разнообразие в меню российских ресторанов, что положительно сказалось на их устойчивости и адаптивности к меняющимся условиям рынка.
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Елена Перлова