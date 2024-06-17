Поддержанный экспорт из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Объём поддержанного экспорта из Московской области в Узбекистан в 2023 году – I квартале года превысил 10,5 млн долларов. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«По итогам прошлого года при содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области компании региона заключили экспортные контракты с Узбекистаном на 8,8 млн долл. При этом в I квартале этого года объём поддержанного экспорта из Подмосковья в эту страну составил 1,77 млн долларов. Таким образом, суммарно с прошлого года поддержанный экспорт региона в Узбекистан составляет более 10,5 млн долларов», – сказала Зиновьева.По её оценке, во многом столь показателя удалось достичь благодаря поддержке региона. Фонд помогает экспортёрам участвовать в отраслевых мероприятиях, где они знакомятся с потенциальными партнерами и часто подписывают с ними экспортные контакты.
Помимо этого, фонд оказывает и другие услуги бесплатно или на условиях софинансирования. Полный перечень мер поддержки экспортёров можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.
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