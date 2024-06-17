Поддержанный экспорт из Подмосковья в Узбекистан превысил 10 млн долларов

Дефолт на Украине может случиться через полтора месяца, что усложнит положение республики. Об этом пишут журналисты Reuters. В материале сказано, что Киев не достиг соглашения с держателями облигаций, чтобы реструктуризировать международный долг на сумму, приблизительно в 20 миллиардов долларов при официальных переговорах.