В Банке России рассказали об охлаждений кредитной активности

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Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка России. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров Центробанка.
Отмечается, что рост процентных ставок поддерживает высокую склонность экономических агентов к сбережению. При этом охлаждение кредитной активности уже охватило все сегменты соответствующего рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился, а рост корпоративного кредитования заметно замедлился впервые с начала текущего года.
Ранее в этот день совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 21% годовых.
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