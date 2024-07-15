На новом мукомольном производстве в Ступине создадут 60 рабочих мест

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Предприятие по переработке зерна построят в городском округе Ступино, участок под реализацию проекта инвестор — компания «Цифровые перспективы» — получил в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль». Благодаря предприятию в округе увеличится количество рабочих мест, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь земельного участка, переданного в аренду инвестору, составляет 15 гектаров. Производственная площадка обеспечена всеми инженерными коммуникациями: водоснабжением, водоотведением и электроснабжением», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.В свою очередь, глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что инвестиции в создание производства оцениваются в 170 млн рублей.
«Проектная мощность предприятия – 8,6 тыс. тонн муки в год, после ввода в эксплуатацию третьей очереди. Запуск мукомольного предприятия позволит создать в округе около 60 рабочих мест», — сообщила Зиновьева.Запустить новое производство планируется в 2026 году.
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