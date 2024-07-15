Новый резидент индустриального парка «Белый раст» вложит в производство 4,5 млрд рублей

Фото: пресс-службе Мининвеста МО
Расположенный в Дмитровском городском округе индустриальный парк «Белый раст» пополнил новый резидент. Компании «ЭТМ» передали участок площадью 48 га, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестор намерен создать производственно-складской распределительный центр электротехнической и строительной продукции. «Инвестиции в проект оцениваются в 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта на предприятии создадут около 500 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина ЗиновьеваКак отметили в министерстве, подобрать место для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская