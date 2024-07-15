Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Новый резидент индустриального парка «Белый раст» вложит в производство 4,5 млрд рублей

Новый резидент индустриального парка «Белый раст» вложит в производство 4,5 млрд рублей

15 июля 2024, 18:43
Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

Оригинал
Расположенный в Дмитровском городском округе индустриальный парк «Белый раст» пополнил новый резидент. Компании «ЭТМ» передали участок площадью 48 га, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.


Инвестор намерен создать производственно-складской распределительный центр электротехнической и строительной продукции. «Инвестиции в проект оцениваются в 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта на предприятии создадут около 500 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Как отметили в министерстве, подобрать место для размещения бизнеса, в том числе в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Московской области.

Читайте также:

Подмосковный производитель соусов начал выпуск продукции в новом формате

На новом мукомольном производстве в Ступине создадут 60 рабочих мест

Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов
#екатерина зиновьева
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#индустриальный парк
#производство
#подмосковные стройки
#московская область
Кофейный завод в Рузе начал выпуск новой линейки капсульного кофе
15 июля 2024, 18:53

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Завод компании «Московская кофейня на паяхъ» в Рузе представил новую линейку капсульного кофе для кофемашин Nespresso. Компания запустила производство трёх видов алюминиевых капсул: CREMA, LUNGO и INTENSE, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«CREMA предлагает плотную пенку и нежное карамельное послевкусие. LUNGO обладает насыщенным вкусом с фруктовыми нотками, а INTENSE – это крепкий кофе с горчинкой и ароматом тёмного шоколада и специй», – уточнили в министерстве.
Там добавили, что новая продукция разнообразит кофейный ритуал и позволит выбрать каждому любителю кофе вкус, который он предпочитает.

Читайте также:

Новый резидент индустриального парка «Белый раст» вложит в производство 4,5 млрд рублей

Подмосковный производитель соусов начал выпуск продукции в новом формате

На новом мукомольном производстве в Ступине создадут 60 рабочих мест
#экономика
#инвестиции
#минсельхозпрод мо
#кофе
#руза
#подмосковные стройки
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Зайнуллин спрогнозировал подорожание бензина в России
15 июля 2024, 18:46

Фото: iStock/bigtunaonline

Кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что в России к сентябрю бензин подорожает на 5-10%.
«Во-первых, в мае был снят запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Во-вторых, на ряд нефтеперерабатывающих заводов были совершены атаки беспилотников. Критического ущерба не было, но производство частично приостанавливалось на время ремонта. В совокупности эти факторы снизили предложение топлива на внутреннем рынке», — объяснил в беседе с Газета.ру специалист.

Он отметил, что хотя рост цен неприятен как гражданам, так и бизнесу, в данном случае ничего катастрофичного не предвидеться.

Ранее аналитик Дмитрий Скрябин заявил, что снижения цен на бензин в ближайшее время в России не будет.

Читайте также:

Росстат закрыл публикацию данных о производстве бензина

Аналитик Скрябин призвал не ожидать снижения цен на бензин

Правительство рассмотрит идею Минэнерго разрешить экспорт бензина из России
#бензин
#рост
#цена
#россия
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный производитель соусов начал выпуск продукции в новом формате
15 июля 2024, 18:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод «Европродукт» запустил новую линию по производству продукции в упаковке дой-пак, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Предприятие работает в индустриальном парке «Лыткарино».
«Инвестиции в проект превысили 20 млн рублей. Новая производственная линия запущена благодаря льготному займу подмосковного Фонда развития промышленности. Его компании предоставили на 5 лет под 2% годовых», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
ООО «Европродукт» производит продукцию для профессионалов пищевой индустрии и розничных покупателей под брендом Tamaki. Благодаря новому оборудованию завод начал выпуск продукции в новом формате.
«Производительность соусов в упаковках дой-пак на новой линии составляет 480 литров час. Это эквивалентно 1920 упаковкам в час, или 32 упаковкам в минуту», – рассказал управляющий партнёр компании Андрей Белянин.
Он добавил, что государственные программы поддержки способствуют ускоренному росту производства и развитию российских брендов. «Европродукт» не раз прибегал к различным инструментам господдержки. На собственном предприятии в индустриальном парке «Лыткарино» компания производит более 40 видов соусов, панировочные сухари, васаби, темпуру, рисовые уксусы, соевые соусы и другие продукты.

Читайте также:

На новом мукомольном производстве в Ступине создадут 60 рабочих мест

Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов

В Подмосковье расширили онлайн-услуги для розничной торговли
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#продукты
#производство
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#лыткарино
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На новом мукомольном производстве в Ступине создадут 60 рабочих мест
15 июля 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Предприятие по переработке зерна построят в городском округе Ступино, участок под реализацию проекта инвестор — компания «Цифровые перспективы» — получил в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль». Благодаря предприятию в округе увеличится количество рабочих мест, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Площадь земельного участка, переданного в аренду инвестору, составляет 15 гектаров. Производственная площадка обеспечена всеми инженерными коммуникациями: водоснабжением, водоотведением и электроснабжением», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
В свою очередь, глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева рассказала, что инвестиции в создание производства оцениваются в 170 млн рублей.

«Проектная мощность предприятия – 8,6 тыс. тонн муки в год, после ввода в эксплуатацию третьей очереди. Запуск мукомольного предприятия позволит создать в округе около 60 рабочих мест», — сообщила Зиновьева.
Запустить новое производство планируется в 2026 году.

Читайте также:

Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов

В Подмосковье расширили онлайн-услуги для розничной торговли

Россия вошла в десятку государств по доходам от торговли
#ступино
#производство
#предприятие
#рабочие места
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#минимущества
#наталья адигамова
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экспорт подмосковной сельхозпродукции за 4 месяца превысил 637 млн долларов
15 июля 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём экспорта подмосковной продукции агропромышленного комплекса превысил отметку в полмиллиарда долларов. За четыре месяца этого года он составил в денежном выражении 637,8 млн долларов.
Экспортировано было 446,4 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
«Самый значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по продукции масложировой отрасли и по зерновым. Масложировой продукции продано на 23 млн долларов, продукции мукомольно-крупяной промышленности – на 21 млн, масличных семян и плодов – на 6 млн долларов», – уточнил Двойных.
По словам министра, Московская область вышла в лидеры среди регионов России по экспорту мяса и субпродуктов, а также кисломолочных продуктов.

Новыми странами-импортёрами сельскохозяйственной продукции региона стали Норвегия, Конго, Венгрия и Мальдивы.

Читайте также:

В Подмосковье расширили онлайн-услуги для розничной торговли

Московский областной гарантийный фонд за полгода поддержал 406 предпринимателей

157 жителей Подмосковья за полгода открыли бизнес с помощью господдержки
#экономика
#сельское хозяйство
#апк
#сергей двойных
#минсельхозпрод мо
#экспорт
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье расширили онлайн-услуги для розничной торговли
15 июля 2024, 09:43

Фото: iStock/dusanpetkovic

Новая опция для предпринимателей появилась на портале госуслуг Московской области: теперь можно в режиме онлайн выбрать место не только для торговых тележек иди фудтраков, но и для торговых павильонов, палаток и киосков, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Помимо расширения списка видов торговых объектов, модернизирована интерактивная карта: добавлен фильтр по месту размещения, например, общественное пространство, зона отдыха, пляж или парк», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что на этой интерактивной карте для удобства предпринимателей указаны также главные характеристики локаций, доступных для размещения торговых объектов, такие как адрес, специализация, тип объекта и стоимость аренды за месяц.

Читайте также:

В Подмосковье нейросеть проанализировала более 280 тыс. медицинских снимков

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по онлайн-подаче заявлений на бракосочетание

В Подмосковье упростили оформление доплаты к пенсии
#цифровизация
#торговля
#бизнес
#предприниматели
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стоимость свинины и курятины в России практически сравнялась
Профессор Чеглов: в России стоимость свинины и курятины практически сравнялась
15 июля 2024, 06:01

Фото: iStock/Kondor83

В России сравнялись цены на самые популярные виды мяса – свинину и курятину. Об этом профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов рассказал в беседе с агентством «Прайм».
По данным Минсельхоза, с начала текущего года свинина подешевела на 5%, а курятина почти на 2%. В начале июня средняя стоимость килограмма свинины составляла 171 рубль, курятины – 162 рубля.

Отмечается, что по свинине страна полностью вышла на самостоятельное обеспечение. А вот импорт курятины из других стран продолжается в связи с прошлогодним дефицитом.

По словам Чеглова, такая ситуация напрямую связана с консолидацией рынка, который в настоящее время находится в руках крупных холдингов, которые держат цены. Именно продукция этих холдингов заполняет большую часть прилавков сетевых магазинов.

При такой ситуации цены понижаются и повышаются игроками одновременно, что особенно чётко видно при рассмотрении динамики цен на курицу. Рынок свинины же ещё развивается, поэтому здесь конкуренция выше. Однако это ещё может измениться при дальнейшей консолидации.

Читайте также:

Россиян предупредили о подорожании хлеба и хлебобулочных изделий

Дорогое удовольствие: россиян предупредили о подорожании кофе

В России предрекли рост стоимости гречки
#мясо
#цены
#экономика
#россия
#рынок
#торговля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВВП Китая в первом полугодии 2024 года вырос на 5%
Статическое бюро КНР: в первом полугодии ВВП Китая вырос на 5%
15 июля 2024, 05:49

Фото: iStock/Igor Kutyaev

Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам первого полугодия этого года вырос на 5% в годовом выражении, следует из обнародованных в понедельник данных государственного статистического бюро КНР.
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП Китая составил 8,5 триллионов долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 5%.

В первом квартале текущего гоад показатель в годовом выражении вырос на 5,3%, а во втором – 4%.

Также в отчёте указано, что первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,5%, достигнув отметки в 422,8 миллиарда долларов. Вторичный (промышленность и строительство) – на 5,8% (3,26 триллиона долларов). А третичный (сфера услуг) возрос на 4,6%, достигнув 4,8 триллионов долларов.

Читайте также:

Россия вошла в десятку государств по доходам от торговли

Xiaomi получила право на производство автомобилей

В Китае предупредили о симметричном ответе на санкции США
#ввп
#китай
#экономика
#производство
#промышленность
#рост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист назвала категорию россиян с самой маленькой пенсией
Экономист Мирзабалаева: самые низкие пенсии будут у тех, кто работал «в серую»
14 июля 2024, 07:52

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Россияне, которые получают серую зарплату, могут рассчитывать только на небольшую пенсию. Об этом сообщила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, пишет агентство «Прайм».
По словам эксперта, для обеспечения достойной старости необходимо, чтобы трудовая деятельность оплачивалась достойно, и отчисления поступали в Социальный фонд. Мирзабалаева отметила, что россияне, которые не использовали схемы добровольных пенсионных накоплений и не предоставили данные о неучтенном стаже, также попадут в категорию с низкими пенсионными выплатами, как и те, кто обладает малым количеством пенсионных баллов.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что гражданин, зарабатывающий среднюю зарплату по РФ — 75 тысяч рублей, может в текущем году рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Госдуме рассматривали законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. Согласно мнению политиков, это решение затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику РФ опытные кадры.

Читайте также:

Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации

Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с октября

В Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей
#пенсии
#закон
#данные
#человек
#законопроект
#фонд
#россияне
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф