Подмосковный производитель соусов начал выпуск продукции в новом формате

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод «Европродукт» запустил новую линию по производству продукции в упаковке дой-пак, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Предприятие работает в индустриальном парке «Лыткарино».
«Инвестиции в проект превысили 20 млн рублей. Новая производственная линия запущена благодаря льготному займу подмосковного Фонда развития промышленности. Его компании предоставили на 5 лет под 2% годовых», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.ООО «Европродукт» производит продукцию для профессионалов пищевой индустрии и розничных покупателей под брендом Tamaki. Благодаря новому оборудованию завод начал выпуск продукции в новом формате.
«Производительность соусов в упаковках дой-пак на новой линии составляет 480 литров час. Это эквивалентно 1920 упаковкам в час, или 32 упаковкам в минуту», – рассказал управляющий партнёр компании Андрей Белянин.Он добавил, что государственные программы поддержки способствуют ускоренному росту производства и развитию российских брендов. «Европродукт» не раз прибегал к различным инструментам господдержки. На собственном предприятии в индустриальном парке «Лыткарино» компания производит более 40 видов соусов, панировочные сухари, васаби, темпуру, рисовые уксусы, соевые соусы и другие продукты.
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Лора Луганская