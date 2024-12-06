В ЦБ высказались о вероятности снижения ключевой ставки в 2025 году

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Не должно быть уверенности в том, что ключевая ставка станет снижаться в грядущем году, считает советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов.
«Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный — нет. Такой уверенности быть не должно», — произнес он в рамках XXII Российского облигационного конгресса.
Перед этим экономист Денис Ракша рассказывал, что будет с ценниками в России в следующем году. Он отметил, что цены на товары могут расти поэтапно. Таким образом какие-то могут вырасти уже завтра, а какие-то — позже. Кроме того, аналитик упомянул девальвацию и инфляцию. Подробности в материале «Радио 1».
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