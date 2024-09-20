В Подмосковье провели 2,7 тыс. исследований продающихся на рынках грибов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
С начала года специалисты Госветслужбы взяли в государственных лабораториях 1,6 тыс. проб грибов. Проведено 2,7 тыс. исследований, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Сотрудники ведомства постоянно проводят ветсанэкспертизу и лабораторные исследования дикорастущих грибов, которые продают на подмосковных рынках. Недоброкачественной продукции в ходе проверок обнаружено не было.
Там напомнили, что покупать грибы можно только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролируется. Небезопасно приобретать и консервированные грибы непромышленного производства – существует высокий риск отравления и других серьёзных для здоровья последствий.
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«Сначала грибы проходят визуальный осмотр. Проверяется их целостность, отсутствие вредителей, слизи и загрязнений. Особое внимание – обнаружению несъедобных и ядовитых грибов. Их немедленно изымают. Далее специалисты отбирают пробы для проверки на содержание вредных веществ. При обнаружении продукцию изымают из оборота и уничтожают», – пояснили в министерстве.
Там напомнили, что покупать грибы можно только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролируется. Небезопасно приобретать и консервированные грибы непромышленного производства – существует высокий риск отравления и других серьёзных для здоровья последствий.
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Лора Луганская