Пчеловоды поделятся опытом на «АпиФоруме» и ярмарке мёда в Серпухове

Фото: iStock / Wirestock
В Серпухове 11-13 октября состоятся «АпиФорум 2024» и ярмарка мёда. Туда приглашаются производители и любители мёда и фермерской продукции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Пчеловоды со всей России и гости из-за рубежа смогут принять участие в круглых столах, конференциях и тематических дискуссиях. Также на форуме организуют выставку оборудования для пчеловодства, дегустацию лучших сортов мёда, спортивные и развлекательные мероприятия. Особое внимание – ярмарке мёда и сельскохозяйственной продукции», – сообщили в ведомстве.Принять участие в ярмарке могут фермеры из Московской области и других регионов России. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на сайте Гильдии медовых сомелье или отправить запрос на электронную почту Московского крестьянского союза mosferms@yandex.ru.
Как подчеркнули в министерстве, участие в ярмарке - платное. Подробную информацию фермеры могут узнать по телефонам: 8 (925) 223-04-98, 8 (915) 278-02-25 и 8 (916) 696-73-97.
Читайте также:
В Подмосковье провели 2,7 тыс. исследований продающихся на рынках грибов
В Подмосковье собрали уже более 15 тысяч тонн свёклы
В Подмосковье собрали около 16 тысяч тонн капусты
Лора Луганская