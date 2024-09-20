В Подмосковье собрали уже более 15 тысяч тонн свёклы

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сбор овощей открытого грунта продолжается в Московской области, в настоящее время убрано более трети выращенной на полях региона свёклы, урожай составил 15,1 тыс. тонн, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В этом году свеклой было засажено 1,6 тысяч гектаров полей. В настоящее время уже убрано 554 гектара свекольных полей, что равняется 34% от общего плана. Валовый объём сбора составляет 15,1 тысяч тонн», — говорится в сообщении.Больше всего свёклы на сегодняшний день собрали в Дмитровском городском округе — 12 с половиной тысяч тонн. Второе место занимает округ Коломна, где собрали 1,2 тыс. тонн свёклы. На третьем месте по этому показателю Кашира (570 тонн), на четвёртом — Луховицы (440 тонн), а замыкает топ-5 округ Серпухов, где собрали 287 тонн свёклы.
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