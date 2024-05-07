Команда бизнес-омбудсмена Подмосковья помогла молочному производству с поставщиком сырья

Фото: пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена МО
Проверенного поставщика сырья помогла найти для крупного производства молочной продукции в подмосковном Ногинске приёмная бизнес-омбудсмена Московской области в Богородском округе, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Магомет Сакалов подобрал коммерсантов, занятых в сфере молочной продукции, организовал рабочие встречи, по итогам которых молочный комбинат получил надёжного поставщика сырья.«Потребность в новым поставщиках на предприятии возникла в связи с расширением производства. За поддержкой директор производства обратился к руководителю муниципальной приёмной бизнес-омбудсмена Магомету Сакалову», — говорится в сообщении.
Отмечается, что команда бизнес-омбудсмена Московской области решает самый широкий круг вопросов, встающих перед предпринимателями, включая помощь в получении льгот, консультации по налогам и пр.
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