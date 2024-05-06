В Дмитровском и Ленинском городских округах в этом году откроют индустриальные парки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В мае индустриальный парк откроют в Дмитровском, а в июле – в Ленинском городском округе Подмосковья. Это следует из перечня поручений губернатора Московской области Андрея Воробьёва по итогам совещания на тему инвестпроектов в регионе, которое состоялось 19 апреля.
«Запланировать в мае 2024 года рабочую поездку губернатора Подмосковья в Дмитровский городской округ для участия в торжественном мероприятии открытия государственного индустриального парка. В июле должна быть запланирована поездку главы региона в Ленинский городской округ для участия в торжественном открытии индустриального парка», – говорится в документе.В нём также содержится поручение провести информационную кампанию по информированию представителей бизнеса об открытии в текущем году в Московской области государственных индустриальных парков.
Помимо этого, глава регионе дал поручение разработать инвестиционный проект по строительству индустриального парка ООО «Эл.Ай.Си» в Раменском городском округе. Для реализации этого проекта должно быть предусмотрено изменение зоны сельскохозяйственного назначения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что в регионе создадут четыре масштабных индустриальных парка, максимально приспособленных под нужды производителей. Они будет располагаться в Ленинском, Раменском, Дмитровском и Одинцовском городских округах.
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Лора Луганская