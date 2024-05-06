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В Дмитровском и Ленинском городских округах в этом году откроют индустриальные парки

06 мая 2024, 16:44
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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В мае индустриальный парк откроют в Дмитровском, а в июле – в Ленинском городском округе Подмосковья. Это следует из перечня поручений губернатора Московской области Андрея Воробьёва по итогам совещания на тему инвестпроектов в регионе, которое состоялось 19 апреля.
«Запланировать в мае 2024 года рабочую поездку губернатора Подмосковья в Дмитровский городской округ для участия в торжественном мероприятии открытия государственного индустриального парка. В июле должна быть запланирована поездку главы региона в Ленинский городской округ для участия в торжественном открытии индустриального парка», – говорится в документе.
В нём также содержится поручение провести информационную кампанию по информированию представителей бизнеса об открытии в текущем году в Московской области государственных индустриальных парков.



Помимо этого, глава регионе дал поручение разработать инвестиционный проект по строительству индустриального парка ООО «Эл.Ай.Си» в Раменском городском округе. Для реализации этого проекта должно быть предусмотрено изменение зоны сельскохозяйственного назначения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что в регионе создадут четыре масштабных индустриальных парка, максимально приспособленных под нужды производителей. Они будет располагаться в Ленинском, Раменском, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

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#губернатор
#московская область
Эксперт Комкова рассказала, что будет с ценами на баранину
Эксперт рынка Комкова: цены на баранину вырастут из-за развития отрасли
06 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/vicuschka

Россию ждёт подорожание баранины — осенью-зимой средние цены могут вырасти на 150-200 рублей. Таким прогнозом поделился президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов.
Эксперт потребительского рынка Комкова Елена в беседе с «Радио 1» рассказала, с чем может быть связан такой рост цен на мясо.
«Кроме стандартных вещей, связанных с тем, что идёт ежегодный рост на все продукты питания, я думаю, что это связано с тем, что поставлены достаточно амбициозные цели по развитию отрасли. Хотят удвоить выпуск баранины к 2030 году в 2 раза. Естественно, это требует серьёзных инвестиций в модернизацию производства и в новые выгулы, и в персонал. Повышение цен — это единственный способ как-то остаться предприятиям на плаву, увеличить прибыль, дойти до требуемого показателя поголовья», — объяснила специалист.

По словам собеседницы, популярность баранины растёт, потому что она используется большом количестве блюд, а также идёт на экспорт.

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ЦБ в десять раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке
06 мая 2024, 13:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России в десять раз увеличит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке, пишет РБК.
Такой рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Министерства финансов. Как пояснили в издании, Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку валюты и золота 5,55 миллиарда рублей. В свою очередь, Банк России будет зеркалировать эти операции и продавать 11,8 миллиарда рублей.

В результате объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке составит эквивалент 6,25 миллиарда рублей ежедневно против 600 миллионов рублей в день месяцем ранее.

Так, размер дополнительных нефтегазовых доходов в мае составит 183,58 миллиарда рублей, прогнозирует Минфин. Отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило в апреле минус 72,65 миллиарда рублей.

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#центральный банк россии
#валюта
#минфин
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В совхозе Головково перед стартом весенних работ проверили более 30 единиц сельхозтехники
06 мая 2024, 12:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В совхозе Головково прошёл традиционный весенний технический осмотр сельскохозяйственных машин и тракторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.
«Проверяли работоспособность осветительных приборов и предупреждающего сигнала, исправность и эффективность тормозных устройств, наличие документов и прав на управление соответствующей категории и многое другое. Мелочей в этом процессе не бывает – ведь проверенная сельхозтехника прямо с площадки техосмотра выходит на работу в поля», – говорится в сообщении.
На техосмотре было представлено более 30 единиц сельскохозяйственной техники. Вся она прошла необходимые испытания и готова к полевым работам.

Совхоз Головково – одно из передовых сельхозпредприятий Наро-Фоминского городского округа. Как отметили в администрации муниципалитета, задачи на сезон в совхозе – самые амбициозные, и решить их можно только с исправной техникой.

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#сельское хозяйство
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#техосмотр
#техника
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные предприятия с начала года собрали 50 тысяч тонн тепличных овощей
06 мая 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Валовой сбор овощей защищённого грунта в Подмосковье на конец апреля составил 50,6 тыс. тонн. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В регионе работают порядка 15 зимних и весенних тепличных комплексов, где выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат и редис. В этом году уже собрано более 33 тыс. тонн огурцов, а томатов – более 15 тыс. тонн. Мы ежегодно наращиваем мощности тепличных комплексов для укрепления продовольственной безопасности региона», – отметил Мурашов.
Лидерами производства овощей защищённого грунта в Подмосковье в Минсельхозпроде назвали предприятия «Агрокультура Групп» из Каширы (более 29 тыс. тонн), «Луховицкие овощи» (12 тыс. тонн) и «Центральный маркет» из Электростали (свыше 5 тыс. тонн).

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Эксперты рассказали о «лазейке в санкциях», которую может использовать Россия
FT: использование рубля для расчетов России может стать «лазейкой в санкциях»
06 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/syahrir maulana

В первом квартале текущего года резко сократились объемы торговли между РФ и ее ключевыми партнерами — Турцией и Китаем. Об этом информирует Financial Times.
Отмечается, что причиной этому послужил указ американского лидера Джо Байдена, который разрешает вводить санкции против иностранных банков за сделки, связанные с российским военно-промышленным комплексом. По словам заместителя помощника главы Минфина США Анны Моррис, цель указа заключается в том, чтобы серьезно затруднить поступление финансовых средств, увеличить издержки для россиян и создать трения в системе. При этом Моррис отметила, что сбои являются важным результатом.

Уточняется, что для обхода ограничений, следует наращивать сеть посредников для ухода от надзора, даже если сделки не связаны с военными нуждами России. По информации источника, это способствует увеличению комиссий и расходов на конвертацию валют.

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Турция вводит рекордные штрафы за спекуляции на фоне инфляционного шока
Ekonomim: завышающих цены в Турции могут оштрафовать на более чем $31 тысяч
06 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/9parusnikov

Парламент Турции из-за высокой инфляции обсудит законопроект о мерах наказания в отношении искусственно завышающих цены в стране. Об этом пишет газета Ekonomim.
Отмечается, что штраф в отношении нарушителей может превысить 31 тысячу долларов. Под штраф попадает деятельность, которая создает дефицит на рынке, нарушает конкуренцию и препятствует доступу клиентов к продукции.

Уточняется, что годовая инфляция в Турции в прошлом месяце ускорилась до 69,80%. В марте данный показатель составлял 68,5%. Независимые экономисты из группы ENAG оценивают реальную инфляцию в Турции на 124,63 процентного пункта в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что Турция приостановила все торговые отношения с Израилем со 2 мая ​этого года.

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Китайская компания рассчитывает локализовать в Подмосковье производство роботов
06 мая 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье прорабатывают возможность локализации производства роботов в регионе, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области. Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева провела встречу с китайской компанией по разработке и выпуску промышленных роботов. Встреча состоялась в рамках визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай.
«Современное производство идёт по пути автоматизации, и такое оборудование востребовано во многих отраслях – от машиностроения до лёгкой промышленности. И мы, и китайская сторона заинтересованы в реализации этого инвестпроекта. Рассчитываем в ближайшее время провести повторную встречу для детализации договорённостей», – поделилась планами Зиновьева.
Она уточнила, что на первом этапе инвестор рассчитывает запустить в Подмосковье производство манипуляторов и сварщиков. А всего он собирается выпускать порядка 20 моделей, что сделает проект уникальным для Московской области и для всей России.

Во время визита делегация Мининвеста встретилась с руководством и других высокотехнологичных китайских предприятий. Идут переговоры с производителями банкоматов, транспортных контейнеров и медизделий. С инвестиционным потенциалом Подмосковья познакомили также китайских производителей автокомпонентов. Участниками встречи стали сразу 20 компаний. Им рассказали о возможностях локализации в регионе, вариантах сотрудничества с уже работающими там предприятиями и мерах поддержки.

Также делегация Мининвеста посетила Сюнъань – «город будущего», расположенный в 100 км от Пекина. Это новый район провинции Хэбэй, строительство которого китайские власти ведут шесть лет. Сюнъань создаётся как самый современный район в Китае. Он должен объединить все новейшие урбанистические решения, предложить жителям максимум экологичности и комфорта в условиях мегаполиса.

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#московская область
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ЦБ РФ планирует ограничить комиссии за снятие денег с кредиток
«Известия»: ЦБ РФ планирует ограничить комиссии за снятие денег с кредиток
06 мая 2024, 10:20

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России прорабатывает механизмы ограничения комиссии за снятие средств с кредитных карт. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на ЦБ РФ.
По словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, финансовые организации стали чаще прятать дополнительную доходность по продукту в комиссии за снятие денег с кредиток. Рыночная комиссия за снятие средств с кредитных карт оправданна только до тех пор, пока она не превышает конкретный уровень.

Данилов отметил, что после это становится экстра-доходностью, которую необходимо включать в полную стоимость кредита. В пресс-службе финансового регулятора пояснили, что на данный момент в ПСК рыночная комиссия не учитывается.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг начал получать больше данных от нотариусов о подозрительных случаях выдачи доверенностей на открытие банковских счетов.

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#деньги
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В Госдуме предложили разрешить раннее использование материнского капитала
«Известия»: в ГД предложили использовать маткапитал на жилье до 3-летия ребенка
06 мая 2024, 03:12

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на жилье до достижения ребенком трех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.
В настоящее время ранний доступ к льготным средствам ограничен ипотекой. Это касается первоначального взноса, погашения долга и процентов. Инициатива предлагает использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий до достижения ребенком трехлетнего возраста.

«Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки», – рассказали авторы законопроекта.

До этого было объявлено о запуске жилищного кредита в пользу учителей, который позволит молодым столичным педагогам взять кредит на однокомнатную квартиру площадью от 22 до 66 квадратных метров.

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