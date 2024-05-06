Подмосковные предприятия с начала года собрали 50 тысяч тонн тепличных овощей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Валовой сбор овощей защищённого грунта в Подмосковье на конец апреля составил 50,6 тыс. тонн. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«В регионе работают порядка 15 зимних и весенних тепличных комплексов, где выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат и редис. В этом году уже собрано более 33 тыс. тонн огурцов, а томатов – более 15 тыс. тонн. Мы ежегодно наращиваем мощности тепличных комплексов для укрепления продовольственной безопасности региона», – отметил Мурашов.Лидерами производства овощей защищённого грунта в Подмосковье в Минсельхозпроде назвали предприятия «Агрокультура Групп» из Каширы (более 29 тыс. тонн), «Луховицкие овощи» (12 тыс. тонн) и «Центральный маркет» из Электростали (свыше 5 тыс. тонн).
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Лора Луганская