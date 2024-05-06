Подмосковные предприятия с начала года собрали 50 тысяч тонн тепличных овощей

Валовой сбор овощей защищённого грунта в Подмосковье на конец апреля составил 50,6 тыс. тонн. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.