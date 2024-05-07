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Шансы на повышение зарплат в России оценили

Аналитик Федюкович: повышение МРОТ не приведет к всеобщему росту зарплат граждан
07 мая 2024, 04:11
Фото: istock / Fascinadora

Фото: istock / Fascinadora

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не приведет к всеобщему росту зарплат населения. Об этом рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович в беседе с RuNews24.
Как утверждает эксперт, часть прибавки «съест» инфляция. Это случится еще до того, как граждане начнут получать повышенный доход. При этом рост МРОТ повлияет на размер пособий и социальных выплат.

Федюкович пояснила, что повышение МРОТ станет дополнительной нагрузкой на бюджет России. Чтобы компенсировать дополнительных расходы, правительство может начать повышать налоги или осуществлять заимствования.



«Хотя, возможно, ожидаемое повышение подоходного налога все компенсирует. Но тут нужны расчеты, а не предположения», — отметила аналитик.
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Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил Центробанка
Сбербанк не разрешил переводить более 2 млн рублей между счетами одного клиента
07 мая 2024, 02:39

Фото: istock / Galina Vetertsovskaya

Сбербанк сохранил ограничения на число и размер денежных переводов в сутки, несмотря на вступление в силу нового закона, отменяющего комиссии за переводы между счетами одного клиента до 30 млн рублей в месяц. Об этом сообщает «РБК».
По данным издания, максимальный лимит на операции в приложении «Сбербанк Онлайн» составляет 2 миллиона рублей в сутки при использовании биометрических данных. Клиенты могут пееводить только 1 миллион рублей через СБП и еще 1 миллион по номеру счета за один день.

Известно, что в мобильном приложении «Сбера» данные ограничения действуют уже давно. В финансовой организации отметили, что ограничения необходимы для соблюдения банком требований законодательства и снижения рисков.

Ранее финансовый эксперт Никита Конев озвучил самые вредные советы по финансовой грамотности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#клиенты
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Финэксперт Конев озвучил самые вредные советы по финансовой грамотности
Финэксперт Конев: Не верьте проектам, обещающим быстрые деньги
06 мая 2024, 22:31

Фото: iStock/tadamichi

Финансовый эксперт Никита Конев поделился худшими советами современных псевдоэкспертов финрынка, к которым отнёс рекомендации к участию в проектах, обещающих быстрые деньги.
В частности, он отметил, что надо остерегаться проектов, где обещают доходность свыше 30%.

«Сюда относятся финансовые пирамиды, скамы, подозрительные инвестиционные платформы, сомнительные стартапы. На самом деле важно понимать, что реальная доходность по вкладам не может сильно превышать проценты банковских депозитов. Ко всем проектам, которые предлагают доходность выше 30%, стоит относиться подозрительно», — пояснил в беседе с Газета.ру Конев.

Также вредными советами, по мнению эксперта, являются рекомендации тратить больше для увеличения дохода, следование инструкциям тарологов, гадалок, экстрасенсов, а также инвестирование без соответствующих знаний и навыков.

Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявлял, что сейчас не выгодно вкладывать средства в юань из-за низких процентов по вкладам.

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#бюджет
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Экономист Зубец предрёк дефолт на Украине
Экономист Зубец: вероятность дефолта на Украине велика
06 мая 2024, 22:02

Фото: iStock/RL Photography

Вероятность дефолта на Украине достаточно велика, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.
Он напомнил, что сразу после начала СВО в 2022 году частные западные инвесторы по крайне низким ценам выкупили государственные украинские облигации. Сейчас пришло время правительству страны выплачивать проценты по этим бумагам, а это очень большие суммы.

Также Зубец подчеркнул, что западные страны, вероятно, были бы не против возвращения тех денег, которые они тратят на поддержку Украины. Вернуть средства как раз можно с выплатой процентов по облигациям. Однако Киев не собирается этого делать.

«[На Украине считают], зачем платить, если можно не платить? Может на инвесторов можно надавить и с ними договориться. Во-вторых, денег в любом случае не хватает для функционирования украинской экономики. То есть придется от чего-то отрезать, но избыточных денег у них нет», — сказал Зубец в беседе с «Известиями».
Таким образом экономист указал на серьёзные финансовые проблемы, с которыми сталкивается Украина.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что частные держатели украинских облигаций хотят добиться от Киева возобновления выплат процентов по госдолгу в 2025 году. Ежегодная сумму выплат составит до 50 миллионов долларов.

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#украина
#экономика
#финансы
#долги
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Путин указал на достойный рост доходов россиян
Путин: власти РФ обеспечили достойный рост реальных доходов граждан
06 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/Fascinadora

Российские власти обеспечили увеличение доходов граждан. Об этом на встрече с членами правительства сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства назвал рост доходов россиян достойным, подчеркнув, что заработки росли «в целом приемлемыми, если не хорошими темпами». При этом он подчеркнул, что власти могли сделать больше, но итоги проделанной работы «вполне удовлетворительные».

Ранее Росстат подсчитал, что за первый квартал текущего года реальные располагаемые доходы граждан России выросли на 5,8% в годовом выражении. В статистике подразумевались доходы, которые остаются у россиян после обязательных платежей, включая налоги, которые были скорректированы на индекс потребительских цен.

Кроме того, по данным ведомства, произошло ускорение роста реальных зарплат. За февраль показатели выросли до 10,8% в годовом выражении в сравнении с 8,5% в январе.

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#россия
#россияне
#зарплата
#доходы
#экономика
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США сняли санкции с дочернего предприятия Сбербанка
США вывели из-под санкций бывшее швейцарское дочернее предприятие Сбербанка
06 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/rarrarorro

США вывели из-под санкционных ограничений бывшую швейцарскую дочернюю компанию Сбербанка. Об этом сообщается в заявлении американского Минфина.
В сентябре 2022 года Сбербанк продал дочерний Sberbank Switzerland AG инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Санкции США и других западных стран не распространились на нового владельца компании.

Напомним, что после начала СВО санкции против Сбербанка сначала ввели США, Великобритания и Евросоюз. Позднее к ним присоединились ограничения от Швейцарии.

Однако первые ограничения в отношении Sberbank Switzerland AG были введены администрацией США ещё в 2015 году из-за украинского конфликта.

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#сша
#швейцария
#сбербанк
#санкции
#ограничения
#экономика
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В Дмитровском и Ленинском городских округах в этом году откроют индустриальные парки
06 мая 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В мае индустриальный парк откроют в Дмитровском, а в июле – в Ленинском городском округе Подмосковья. Это следует из перечня поручений губернатора Московской области Андрея Воробьёва по итогам совещания на тему инвестпроектов в регионе, которое состоялось 19 апреля.
«Запланировать в мае 2024 года рабочую поездку губернатора Подмосковья в Дмитровский городской округ для участия в торжественном мероприятии открытия государственного индустриального парка. В июле должна быть запланирована поездку главы региона в Ленинский городской округ для участия в торжественном открытии индустриального парка», – говорится в документе.
В нём также содержится поручение провести информационную кампанию по информированию представителей бизнеса об открытии в текущем году в Московской области государственных индустриальных парков.

Помимо этого, глава регионе дал поручение разработать инвестиционный проект по строительству индустриального парка ООО «Эл.Ай.Си» в Раменском городском округе. Для реализации этого проекта должно быть предусмотрено изменение зоны сельскохозяйственного назначения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что в регионе создадут четыре масштабных индустриальных парка, максимально приспособленных под нужды производителей. Они будет располагаться в Ленинском, Раменском, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

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#московская область
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Эксперт Комкова рассказала, что будет с ценами на баранину
Эксперт рынка Комкова: цены на баранину вырастут из-за развития отрасли
06 мая 2024, 16:24

Фото: iStock/vicuschka

Россию ждёт подорожание баранины — осенью-зимой средние цены могут вырасти на 150-200 рублей. Таким прогнозом поделился президент Национального союза овцеводов Харон Амерханов.
Эксперт потребительского рынка Комкова Елена в беседе с «Радио 1» рассказала, с чем может быть связан такой рост цен на мясо.
«Кроме стандартных вещей, связанных с тем, что идёт ежегодный рост на все продукты питания, я думаю, что это связано с тем, что поставлены достаточно амбициозные цели по развитию отрасли. Хотят удвоить выпуск баранины к 2030 году в 2 раза. Естественно, это требует серьёзных инвестиций в модернизацию производства и в новые выгулы, и в персонал. Повышение цен — это единственный способ как-то остаться предприятиям на плаву, увеличить прибыль, дойти до требуемого показателя поголовья», — объяснила специалист.

По словам собеседницы, популярность баранины растёт, потому что она используется большом количестве блюд, а также идёт на экспорт.

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ЦБ в десять раз увеличит продажи валюты на внутреннем рынке
06 мая 2024, 13:35

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России в десять раз увеличит объем продаж валюты и золота на внутреннем рынке, пишет РБК.
Такой рост связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Министерства финансов. Как пояснили в издании, Минфин с 6 мая по 8 июня ежедневно будет направлять на покупку валюты и золота 5,55 миллиарда рублей. В свою очередь, Банк России будет зеркалировать эти операции и продавать 11,8 миллиарда рублей.

В результате объем чистых продаж валюты на внутреннем рынке составит эквивалент 6,25 миллиарда рублей ежедневно против 600 миллионов рублей в день месяцем ранее.

Так, размер дополнительных нефтегазовых доходов в мае составит 183,58 миллиарда рублей, прогнозирует Минфин. Отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило в апреле минус 72,65 миллиарда рублей.

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#центральный банк россии
#валюта
#минфин
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В совхозе Головково перед стартом весенних работ проверили более 30 единиц сельхозтехники
06 мая 2024, 12:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В совхозе Головково прошёл традиционный весенний технический осмотр сельскохозяйственных машин и тракторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.
«Проверяли работоспособность осветительных приборов и предупреждающего сигнала, исправность и эффективность тормозных устройств, наличие документов и прав на управление соответствующей категории и многое другое. Мелочей в этом процессе не бывает – ведь проверенная сельхозтехника прямо с площадки техосмотра выходит на работу в поля», – говорится в сообщении.
На техосмотре было представлено более 30 единиц сельскохозяйственной техники. Вся она прошла необходимые испытания и готова к полевым работам.

Совхоз Головково – одно из передовых сельхозпредприятий Наро-Фоминского городского округа. Как отметили в администрации муниципалитета, задачи на сезон в совхозе – самые амбициозные, и решить их можно только с исправной техникой.

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#наро-фоминск
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#подмосковье
#московская область
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