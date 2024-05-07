Шансы на повышение зарплат в России оценили

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не приведет к всеобщему росту зарплат населения. Об этом рассказала эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович в беседе с RuNews24.
Как утверждает эксперт, часть прибавки «съест» инфляция. Это случится еще до того, как граждане начнут получать повышенный доход. При этом рост МРОТ повлияет на размер пособий и социальных выплат.
Федюкович пояснила, что повышение МРОТ станет дополнительной нагрузкой на бюджет России. Чтобы компенсировать дополнительных расходы, правительство может начать повышать налоги или осуществлять заимствования.
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Федюкович пояснила, что повышение МРОТ станет дополнительной нагрузкой на бюджет России. Чтобы компенсировать дополнительных расходы, правительство может начать повышать налоги или осуществлять заимствования.
«Хотя, возможно, ожидаемое повышение подоходного налога все компенсирует. Но тут нужны расчеты, а не предположения», — отметила аналитик.Читайте также:
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Алина Юрчак